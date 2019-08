Neznani napadalci so v Kninu na Hrvaškem napadli goste lokala, katerega lastnik je hrvaški državljan srbskega rodu, ker so gledali nogometno tekmo kvalifikacij za Ligo prvakov med beograjsko Crveno zvezdo in švicarskimi prvaki Young Boys (fotografija je simbolična). Foto: EPA

Po ogledu tovarne Cedar v Vrbovskem so hrvaški novinarji izkoristili priložnost in premierja Andreja Plenkovića prosili za izjavo glede dveh napadov na hrvaške državljane srbske narodnosti v Kninu, ki so jih v sredo v lokalu brutalno pretepli, le zato, ker so gledali tekmo srbske Crvene zvezde.

"Tako jaz kot vlada smo obsodili incidente. Ravnati moramo kot složen narod, ki spoštuje manjšine in njihove pravice. Želimo, da policija uporabi vse možnosti, da odkrije storilce. Storilce je treba odkriti, kaznovati in sankcionirati ... Danes bo po mojem jutranjem sestanku z notranjim ministrom Davorom Božinovićem in vodjo SOA-ja (hrvaška obveščevalna služba) v Knin odštel direktor policije Milina," je dejal Plenković.

Policija aretirala dva osumljenca

Hrvaška policija je potrdila, da so prijeli 25- in 28-letnika zaradi suma kaljenja javnega reda in miru, ker naj bi v sredo v lokalu v kraju Đevrske na podlagi narodne pripadnosti žalila lastnika in goste. Preiskavo nadaljujejo v Uzdolju, potem ko so v sredo pridržali nekaj oseb zaradi domnevnih povezav z napadom, je sporočila šibeniško-kninska policijska uprava.

Plenković novinarja označil za aktivista

Hrvaški premier Andrej Plenković je dejal, da je dogodek obsodil na politični ravni, da pa so za druge odzive odgovorne pristojne institucije. Foto: EPA

Po poročanju Indexa so novinarji pri vprašanjih Plenkovića vztrajali, zakaj po napadu v Kninu vendarle ni podal odločnejše izjave o obsodbi dogodka, saj je dejal le, da gre za "posamičen primer, ki ga je treba sankcionirati", in da napad ni odraz splošnega ozračja v družbi. Plenković je dejal, da je dogodek "jasno obsodil", in novinarja televizije N1 Ranka Stonjanca vprašal: "Kaj pa bi moral storiti?" Novinar mu je odvrnil, da bi lahko obiskal mesto napada in sklical ministre, da bi poiskali rešitev.

Plenković je ob tem postal vidno vznemirjen, poroča portal Index. "Samo malo, samo malo. Bi torej morali vi voditi moj protokol, sprejemati politične odločitve in ocene? Ne. Na takšne dogodke se morajo odzvati pristojne institucije, ki so za to zadolžene. Dejanje sem politično obsodil, tu ni dileme, jaz pa sem tisti, ki bo odločal, kako se bomo odzvali na določene dogodke. Tega zagotovo ne bodo naredili mediji ali kdor koli drug," je dejal Plenković.

Ker je novinar vztrajal, da imajo mediji pravico izraziti mnenje, da se je po njihovem mnenju odzval preveč mlačno, pa je Plenković novinarja označil za aktivista. "Vi to lahko komentirate kot aktivist, in ne kot novinar. To je vaše politično prepričanje, to je zelo pomembno."

12 primerov fizičnega nasilja nad Srbi v zadnjih tednih

Dolgoletni poslanec srbske manjšine in predsednik vladne Samostojne srbske demokratske stranke (SDSS) Milorad Pupovac je danes pred novinarji v saboru naštel 12 primerov fizičnega nasilja nad Srbi, ki so se na Hrvaškem zgodili v zadnjih tednih. Meni, da ne gre za ločene incidente.

Vlado je obtožil, da je neuspešna v poskusih preprečevanja sovražnega govora, nestrpnosti in nasilja do manjšin. Napovedal je, da se bodo zaradi srednih napadov obrnili na mednarodne institucije zaradi kršenja pravic in svoboščin narodnih manjšin na Hrvaškem.

Hrvaška predsednica dogodka ni komentirala

Svet za narodne manjšine hrvaške vlade je v današnjem sporočilu za javnost med drugim dejal, da storilci zločina iz sovraštva niso napadli samo pripadnikov srbske skupnosti, temveč tudi celotno politiko hrvaške vlade pri gradnji sistema pravic manjšin.

Hrvaška predsednica Kolinda Grabar-Kitarović pa je dejala, da dogodka ne bo komentirala, dokler ne bo dobila podrobnega policijskega poročila. Obenem je obsodila "vsakršno nasilje".

V sredo zvečer je okoli pol enajste ure v lokal lastnika srbskega rodu vdrla zamaskirana skupina 15 napadalcev, oboroženih z mačetami, palicami in deskami, ki se je ob vstopu v lokal zadrla: "Mater vam j***m, gledate Zvezdo!", nato pa so začeli vsepovprek tepsti goste lokala in tudi lastnika. Med petimi ranjenimi je bil tudi devetletni deček.