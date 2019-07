Hrvaški parlament je potrdil predlagane ministrske spremembe. Foto: EPA

Sabor je na mesti podpredsednikov vlade potrdil Davorja Božinovića in Zdravka Marića. Nadomestila bosta podpredsednico in zunanjo ministrico Marijo Pejčinović Burić, ki bo jeseni prevzela položaj generalne sekretarke Sveta Evrope, ter dosedanjega ministra za kmetijstvo Tomislava Tolušića, za katerega so hrvaški mediji poročali, da ni natančno prijavil vseh svojih stanovanjskih nepremičnin in pojasnil, kako je financiral njihovo gradnjo.

Gordan Grlić Radman bo opravljal dolžnosti ministra za zunanje in evropske zadeve, ki ga je doslej vodila omenjena Pejčinović Burićeva. Ivan Malenica bo opravljal dolžnosti upravnega ministra. Predhodnik Lovro Kuščević je odstopil po medijskih poročilih o domnevnih nepravilnostih z nepremičninami na otoku Brač.

Marijo Vučković so potrdili za kmetijsko ministrico. Marka Pavića bo novi minister za regionalni razvoj in sklade EU-ja, potem ko je javnost zahtevala odstop Gabrijele Žalac, ki je bila lani z neveljavnim vozniškim dovoljenjem udeležena v prometni nesreči, v kateri je bila huje ranjena deklica. Tudi nje bremenijo afere s prestižnim avtomobilom ter sumljivih dodeljevanj evropskih sredstev.

Marija Banožića so potrdili za ministra za državno premoženje, njegov predhodnik Goran Marić je prav tako odstopil zaradi medijskih objav o nepremičninskih goljufijah. Vesno Bedeković so potrdili za ministrico za demografijo, družino, mlade in socialno politiko. Pod njeno predhodnico Nado Murganić so razkrili sistemske nepravilnosti socialne politike.

Glasovanje o novem ministru za delo in pokojninski sistem Josipu Aladroviću bo potekalo pozneje, saj se je razprava na odboru omenjenega ministrstva zavlekla, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.