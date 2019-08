Foto: EPA

V sredo zvečer je bilo v enem izmed lokalov v Uzdolju pri Kninu vzdušje prijetno, saj se je okoli 20 gostov pripravljalo na ogled prenosa nogometne tekme kvalifikacij za Ligo prvakov med beograjsko Crveno zvezdo in švicarskimi prvaki Young Boys.

Okoli pol enajste ure zvečer pa so se vrata lokala sunkovito odprla. V prostor je vdrla zamaskirana skupina moških, oborožena s kovinskimi koli, palicami, letvicami, in zakričala: "Mater vam j***m, gledate Zvezdo!" Po trenutku začudenja je nastopil kaos. Napadalci so začeli vsepovprek udrihati po gostih lokala, med katerimi so bili tudi ženske in otroci.

"Vse je letelo, otroci so skakali in kričali. Nekateri so bežali. Sam sem se poskušal braniti pred udarci s koli, ki so jih držali v rokah. Bilo je strašno," se spominja lastnik lokala Boris Petko. "Medtem ko sem se branil pred udarci v glavo, so me tepli po nogah. Ves čas sem gledal, kje so moja žena in otroci," je dejal za Slobodno Dalmacijo pretreseni lastnik lokala.

Policija pridržala več ljudi

Hrvaška policija je potrdila, da je bilo v lokalu poškodovanih pet gostov, med njimi tudi devetletni deček, ki so ga oskrbeli v kninski bolnišnici. Policija je v četrtek zjutraj sporočila, da je prijela več ljudi, povezanih z napadom. Po neuradnih podatkih naj bi bilo v napad vpletenih 15 ljudi.

Kot je dejal Petko, se je huliganski napad neznanih napadalcev zgodil hitro in po njegovih besedah organizirano. "Svoje so opravili in hitro odšli ven. Tam jih je čakal avtomobil, s katerim so pobegnili. To je bil več kot očitno načrtovan napad. Eden izmed njih je bil pol ure pred napadom v izvidnici. Spil je pijačo in odšel. Nato se je vrnil s skupino."

Vzrok za napad nacionalistične narave?

Boris Petko je prepričan, da napad ni bil naključen. "Zgodil se je zato, ker sem Srb. Ne zato, ker mi je ime Ante ali Mate, ampak zato, ker sem Srb. Upam, da jih bodo kaznovali. Kaj bi bilo, če bi sinoči v šoku in besu sam nekoga poškodoval? Sreča v nesreči je bila, da so bili v lokalu tudi državljani ZDA, Francije, Nemčije in Združenega kraljestva, zato upam, da bo policija opravila svoje delo," je dejal poškodovani Petko, ki je dobil hude rane nog, ženi so morali v bolnišnici šivati površinske rane, "otroci pa ... travmo bodo imeli vse življenje".

"Bila sem za točilnim pultom in nisem vedela, kje je malčica. Nekako sem se izvila in zagrabila enega otroka za roko ter ga zvlekla pod točilni pult. Tam sva klečali. Moža so tepli, na drugi strani je bil stampedo ... Zdelo se mi je, kot da traja celo večnost," pa je za Index.hr dejala žena Branka Petko, ki je sprva mislila, da se nekdo le šali. Dodala je, da je bila njena hči ves čas pod mizo in kričala: "Mama, mama!" "Pomembno mi je bilo, da sem slišala, da je živa," se spominja.

Še en napad huliganov

Manj kot pol ure po napadu na lokal Petka pa so neznani ljudje napadli tudi goste lokala v kraju Đevrske, kjer so razbili inventar lokala, a nihče ni bil poškodovan. Policija je potrdila, da je pridržala nekaj oseb, ki jih povezuje z napadoma, in da nadaljuje preiskavo o okoliščinah dogodkov.

Povedala je, da gre za kazniva dejanja nasilnega vedenja, povzročanja telesnih poškodb in poškodovanja tuje stvari. Za tovrstna kazniva dejanja hrvaški zakon določa do tri leta zapora.

Napad je že obsodil hrvaški premier Andrej Plenković, ki je izrazil upanje, da bo policija napadalce čim prej identificirala. Na vprašanje novinarjev, ali takšni dogodki vplivajo na splošno stanje v družbi, je dejal, da gre za posamični primer, "ki ga je treba sankcionirati".

Pred meseci napad na vaterpoliste Crvene zvezde v Splitu

Saborski poslanec vladne Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS) in predsednik krovnega združenja Srbov na Hrvaškem, Srbskega narodnega sveta (SNV), Boris Milošević je na svojem profilu na Facebooku dejal, da gre za še en sovražen zločin proti srbski manjšini na Hrvaškem.

Milošević še meni, da ni šlo za obračun med navijači, temveč napad na goste lokala, med katerimi so bili tudi ženske in otroci. Spomnil je, da sta napada na območju Knina nadaljevanje sovražnih zločinov, kot sta letos že bila napada na vaterpoliste Crvene zvezde v Splitu in na sezonske delavce srbske narodnosti iz Vukovarja na otoku Braču. Napadalci v Splitu in na otoku Braču so bili pripadniki navijaške skupine Torcida, ki podpira nogometni klub Hajduk iz Splita.

Petko: "To je dno dna"

"V svojem kraju živim in delam, ne vem, kaj naj sploh rečem ... To je dno dna. Sovražijo te samo zato, ker si drugačen. To se ni zgodilo zato, ker sem nekomu kaj naredil. V času te nesrečne vojne sem bil sam še otrok. Živim in delam tukaj, če ne bi bil rad tu, me tu ne bi bilo več. Ker sem drugačen, ker razmišljam drugače, ker imam rad drugačne stvari, očitno imajo nekateri s tem težave," je dejal Petko za HRT.