Petkovega napadalca Usmana Khana je policija, potem ko so ga mimoidoči onemogočili, ustrelila, saj je imel na sebi lažen jopič z eksplozivom. Napadalec, ki je bil britanski državljan, je umrl na prizorišču. Foto: Reuters

"Človek, ki je izvedel napad v Londonu (...), je bil borec Islamske države in je to storil zaradi pozivov k napadom na državljane koalicijskih držav," je sporočila agencija skrajne skupine Amaq. Koalicija držav, omenjena v odzivu, je 81 držav, ki so se zavezale k boju proti IS-ju, med njimi je tudi Slovenija.

Napadalec: "Nisem terorist"

28-letni Usman Khan je v petek v središču Londona zabodel več ljudi, pri čemer sta dva zaradi poškodb umrla, trije so na zdravljenju v bolnišnici, policija je napadalca v akciji ubila. Leta 2008 je Khan v intervjuju za BBC dejal: "Rojen in vzgojen sem v Veliki Britaniji, v Stoke-on-Trentu v Cobridgeu. Skupnost me pozna. In te značke, ki nam jih pripisujejo, da smo teroristi in podobno. Vedo, da nisem terorist."

Znano je ime ene od žrtev, 25-letnega Jacka Merritta, ki je diplomiral iz prava in kriminologije in je koordiniral program rehabilitacije zapornikov univerze v Cambridgeu. "Bil je čudovita duša in se je vedno postavil na stran šibkejšega," je o svojem sinu dejal oče David Merritt. Identiteta ubite ženske še ni znana.

Strožji nadzor obsojenih teroristov

Kot poroča BBC, je britanski premier Boris Johnson obžaloval, da je bil napadalec decembra lani iz zapora izpuščen predčasno, bil je na pogojnem izpustu. Britanska vlada bo zato pod drobnogled vzela približno 70 izpuščenih obsojenih teroristov v državi. Johnson, ki je sredi volilne kampanje pred decembrskimi volitvami, je sicer povedal, da želi zaostriti kazni za resne in nasilne zločine. Ljudje, obsojeni terorizma, po njegovem mnenju ne smejo biti iz zapora izpuščeni predčasno.

Napadalec je bil "študija primera"

Usman Khan, ki ga je policija ubila v petek, je bil zaradi poskusa izvedbe bombnega napada na britansko borzo leta 2012 obsojen na zaporno kazen. Po predčasni izpustitvi decembra lani je moral nositi elektronsko napravo, s katero so pristojne oblasti spremljale njegovo gibanje. Napravo je nosil tudi v času napada. Prav tako se je moral udeleževati vladnega programa za rehabilitacijo nekdanjih zapornikov. V okviru tega programa je tudi obiskal petkovo konferenco, na kateri je začel svoj napad.

Na konferenci naj bi Khan nastopil kot "študija primera". So mu pa v okviru programa zagotovili tudi "varen" računalnik, ki je bil v skladu s pogoji njegovega predčasnega izpusta in naj bi mu omogočil, da nadaljuje študijsko delo, začeto v zaporu.