Konec tedna bo varnost v Londonu še dodatno poostrena, je napovedal londonski župan. Foto: AP

28-letnega Usmana Khana je policija, potem ko so ga mimoidoči onemogočili, ustrelila. Umrl je na prizorišču napada.

"Ta oseba je bila znana oblastem, saj je bila leta 2012 obsojena zaradi terorističnih kaznivih dejanj," je dejal vodja britanske protiteroristične policije Neil Basu. Khana so lani v začetku decembra izpustili iz zapora, bil je na pogojnem izpustu. Glavna naloga preiskovalcev zdaj je, da ugotovijo, kako je izvedel napad, čeprav je bil pod policijskim nadzorom. BBC navaja poroča The Timesa, da so ga izpustili iz zapora, potem ko je privolil, da bo nosil elektronsko napravo, s katero bodo nadzorovali njegovo gibanje.

Načrtoval je napad na londonsko borzo

Po poročanju Guardiana so ga leta 2012 na najmanj osemletno zaporno kazen obsodili zaradi sodelovanja v načrtovanju napada na londonsko borzo. Sodnik je odločil, da mora v zapor za nedoločen čas in dejal, da ne sme biti izpuščen, dokler bo predstavljal nevarnost za družbo, poroča Sky News. Prizivno sodišče pa je potem aprila 2013 odločilo, da se mu kazen podaljša na 16 let, podaljšalo pa je tudi obdobje za možno pogojno kazen.

Poleg njega je bilo na dolgoletne zaporne kazni obsojenih še osem drugih ljudi, ki so se pri svojih aktivnosti zgledovali pri Al Kajdi. Khan in še dva obsojenca naj bi tudi načrtovali vzpostavitev kampa za vojaško urjenje v Kašmirju na posestvu v lasti Khanove družine.

Napadalca so onemogočili mimoidoči. Foto: Reuters

Zaenkrat policija ne išče nikogar

V povezavi s petkovim napadom policija zaenkrat ne išče nikogar drugega, na območju, kjer se je zgodil napad, pa bodo še nekaj časa policijske zapore, je dejal Basu in javnost pozval, naj se območju napada izogiba. "Smo še v začetnih fazah preiskave in v tem trenutku v povezavi z napadom še ne iščemo nobene druge osebe," je dejal Basu.

Preiskovalci zdaj pregledujejo napadalčev dom v Staffordshiru.

Dva mrtva, trije ranjeni

Khan je v petek ob 13.58 na severnem delu Londonskega mosta z nožem napadel mimoidoče. Pri tem jih je ranil pet, potem pa so ga onemogočili mimoidoči. Policija ga je ustrelila, Kasneje je vodja britanske protiteroristične enote Basu pojasnil, da je obstajal sum, da ima na sebi jopič z eksplozivom, se je izkazalo, da je šlo za lažen jopič.

Različne informacije o številu ranjenih

V bolnišnico so odpeljali več ranjenih, po enih podatkih jih je bilo 10, po drugih pet. Okoli 19. ure so oblasti potrdile, da sta dve osebi, moški in ženska, zaradi poškodb umrla. V bolnišnici so še moški in dve ženski, eden med njimi je v kritičnem stanju, a je stabilen, druga oseba je v stabilnem stanju, tretja oseba pa ima lažje poškodbe.

Zaenkrat še ni znana identiteta žrtev, je v petek zvečer povedala vodja britanske policije, komisarka Cressida Dick.

Napad naj bi se začel v dvorani blizu mosta

Kot poroča BBC, je v dvorani Fishmongers zraven severnega dela mosta v petek popoldne potekal dogodek univerze Cambridge o rehabilitaciji zapornikov, ki se ga je poleg več deset študntov in nekdanjih zapornikov ter drugih udeležil tudi Khan. Po Basujevih navedbah zbrani podatki kažejo, da se je napad najprej začel v dvorani, potem pa je napadalec z nožem v rokah stekel na Londonski most.

Londonski župan Sadiq Khan je na Twitterju zapisal, da bodo med vikendom na ulicah Londona navzoče "okrepljene policijske patrulje".