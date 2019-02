Na avtomobil v Guidoni blizu Rima se je prevrnilo drevo. Nesreča je bila usodna za 45-letnega moškega. Foto: EPA

Najstnik je držal lestev, na katero je splezal njegov oče, da bi popravil škodo na hiši v Capeni blizu Rima, ki jo je povzročil veter, ko je močan sunek prevrnil lestev in je ta najstnika pokopala pod seboj. Na kmetiji v kraju Frosinone se je zrušil zid, pri čemer sta umrla dva starejša človeka, še štirje so poškodovani. V Rimu je zaradi podrtega drevesa, ki je padlo na njegov avto, umrl 45-letni Romun. Med smrtnimi žrtvami pa je še 30-letnik iz kraja Anzio južno od Rima, ki je zaradi vetra padel z viličarja in se smrtno poškodoval.

Zaradi neviht in nevarnosti padcev dreves so v Rimu zaprti parki in pokopališča.

Tudi sicer po vsej Italiji poročajo o nevihtah in nizkih temperaturah. Ponekod so zaradi tega ostali brez elektrike, trajekti pa so ostali privezani v pristaniščih.

Makarska: Veter pihal 190 kilometrov na uro

Močna burja je povzročala velike težave tudi na Hrvaškem, predvsem na jugu države. V Makarski je veter prihal s hitrostjo 190 kilometrov na uro, v Splitu so namerili 180 kilometrov na uro, v Dubrovniku 160 kilometrov na uro, je poročala hrvaška televizija. Težave so nastajale v prometu, predvsem pa so imeli veliko dela gasilci, saj je na več koncih države zagorelo, veter pa je odnašal tudi strehe in povzročal drugo materialno škodo, ki so jo odpravljali.