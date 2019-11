Gibanje se je poimenovalo po sardinah zato, "ker se rade stiskajo in delujejo skupinsko". Foto: Reuters

Novo gibanje hoče ustaviti suverenistično protimigrantsko politiko voditelja opozicijske stranke Liga Mattea Salvinija, ki sicer uživa 35-odstotno podporo volivcev. Protifašistične "sardine" napovedujejo vrsto novih protestnih shodov, počivale pa niso niti ta konec tedna.

Vse skupaj se je začelo 14. novembra, ko so štirje mladi bolonjski protifašisti pozvali meščane, naj se jih na trgu protestno zbere več kot Salvinijevih pristašev v mestni športni dvorani.

In medtem ko so v dvorani, kjer je Salvini začel svojo kampanjo pred deželnimi volitvami konec januarja v tradicionalno rdeči Emiliji Romanji, zevali prazni sedeži, je pobuda "6000 sardin" prepričala 15.000 Bolonjčanov.

Pet dni pozneje so "sardine" - proti populizmu in sovranizmu ter za Evropo in protifašistično, trajnostno naravnano Italijo - tudi v Modeni številčno premagale shod desničarske Lige.

Kdor ne skače, je fašist

"Kdor ne skače, je fašist," so sardine vzklikale pod dežniki, v naslednjih dneh pa napolnile še trge v Palermu in Perugii. Nocoj so v Riminiju, sinoči pa se jih je 8000 zbralo v Reggiu Emiliji. In zakaj sardine? Ker se rade stiskajo in delujejo skupinsko.

"Pri politiki gre za sodelovanje med ljudmi, ne pa za populizem in izključevanje, kar je bistvo Salvinijeve politike," je sinoči razlagala ena od protestnic.

Gibanje sardin so navdušeno pozdravili italijanski levičarski voditelji, zaradi česar so ga z desnice obtožili, da za njim stojijo stranke, kar so pobudniki zanikali. Novo gibanje si je že zastavilo naslednja cilja: napolniti trge v Firencah in Milanu, 14. decembra pa zbrati 100.000 nasprotnikov Salvinijeve Lige v Rimu.