Donatello Tesei (druga z desne) so podprle vse desne stranke. Foto: EPA

Nova predsednica dežele je postala dozdajšnja Salvinijeva senatorka Donatella Tesei, ki je s podporo vseh desnih strank osvojila 58 odstotkov glasov in tako za več kot 20 odstotnih točk premagala kandidata vladne koalicije Vicenza Bianconija; podprlo ga je samo 37 odstotkov umbrijskih volivcev.

Umbrija je preteklih petdeset let veljala za "rdečo". Izidi volitev so zato za levo usmerjene stranke slabi: samo 23 odstotkov za Demokratsko stranko, za liste še bolj na levo pa komaj kakšen odstotek glasov.

Gibanje petih zvezd izgubilo kar tri četrtine glasov

Največji poraženec je populistično Gibanje petih zvezd, ki je od lanskih državnih volitev izgubilo tri četrtine svojih umbrijskih volivcev in pristalo pri osmih odstotkih podpore. Posledično to pomeni poraz za vladno navezo Giuseppeja Conteja: Umbrijci so koalicijo populistov z levo sredino odločno zavrnili. Vodja Petih zvezd Luigi Di Maio že napoveduje, da je šlo za prvi in zadnji tovrstni poskus.

Zato pa toliko več zmagoslavja na desnici: podpora skrajno desni stranki Bratje Italije zložno raste in je v Umbriji že presegla 10 odstotkov; velika zmagovalka pa je Salvinijeva Liga s kar 37 odstotkov osvojenih glasov.

Strokovnjaki se po večini strinjajo, da je umbrijski obrat na desno posledica neučinkovitih politik leve sredine po krizi leta 2008, ko se je gospodarstvo v deželi skrčilo za trikratnik nacionalnega povprečja. Olja na ogenj so prilili tudi škandali v deželni zdravstveni politiki.

Gre za osmo zaporedno volilno zmago desnice v italijanskih deželah po parlamentarnih volitvah marca lani. Decembra bodo volili še v Kalabriji, januarja pa v Emiliji Romanji.