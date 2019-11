Strokovnjaki vse glasneje opozarjajo na nevarnost elektronskih cigaret. Foto: EPA

"Vzpostavili smo povezavo z elektronskimi cigaretami. Ni druge razlage za tako hudo pljučnico pri tem bolniku," je dejala ministrica na zaslišanju v belgijskem parlamentu. Dodala je še, da morajo nadaljevati preiskavo, da ugotovijo prave okoliščine smrti.

Poslanci in poslanke so zaslišali ministrico, potem ko so mediji začeli poročati, da je 18-letni Bruseljčan, ki je umrl 6. novembra, uporabljal elektronsko cigareto z derivatom marihuane. Glede na prve preiskave je tekočina v elektronski cigareti vsebovala kanabinoide (CBD), ki pomirjajo, lahko pa se snov prodaja tudi na črnem trgu, kjer jo zmešajo s prepovedanimi produkti.

V ZDA so zaradi obolenj, povezanih z elektronskimi cigaretami, po zadnjih podatkih našteli že 42 smrti v 24 zveznih državah ter 2.172 primerov bolezni.

Strokovnjaki vedno glasneje opozarjajo na nevarnost elektronskih cigaret in da nikakor niso varna alternativa kajenju oziroma da se predlagajo za pripomoček pri opuščanju kajenja. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je poleti v poročilu označila elektronske cigarete za nevarne.

Ameriški znanstveniki so v nedavni raziskavi kot najverjetnejšega krivca za številne okvare pljuč ugotovili acetat vitamina E. Gre za olje, ki se med drugim uporablja za zgoščevanje izdelkov, ki vsebujejo psihoaktivne sestavine, imenovane THC. Acetat vitamina E je sicer najti tudi v različnih jedeh in v kozmetičnih izdelkih, kot so kreme za kožo. Kot zdaj ugotavljajo znanstveniki, pa postane problematičen pri vdihovanju, saj moti delovanje pljuč.