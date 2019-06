Foto: Reuters

Policija je v nedeljo prijela osumljenca, 45-letnega skrajnega desničarja, ki naj bi politika ubil v začetku meseca. Glede na to, da se zvezno tožilstvo v Nemčiji ukvarja z zločini, povezanimi s političnimi in verskimi skrajneži, bi lahko šlo za sum političnega umora.

65-letnega Lübckeja so našli mrtvega 3. junija ponoči na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. Hessenski tožilec Horst Streiff je takrat pojasnil, da ni dokazov, ki bi kazali na samomor tega člana Krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel.

Foto: Reuters

Leta 2015, ko je v Nemčijo v času vrhunca begunske krize prišlo skoraj milijon prosilcev za azil, se je zavzemal za pravice beguncev, s tem pa vzbudil jezo skrajnih desničarjev.

Oblasti so sporočile, da so osumljenca aretirali na podlagi analize DNK in da je danes nastopil pred preiskovalnim sodnikom v Kasslu. Morebitnega motiva sprva niso želeli komentirati, nato pa so potrdili, da je umor verjetno povezan s "skrajno desnico".

"V trenutni fazi preiskave domnevamo, da je v ozadju umora skrajno desničarski motiv," je dejal predstavnik tožilstva. Do tega sklepa so prišli na podlagi preteklega delovanja in izjav osumljenca. Vendar pa za zdaj ni informacij, da bi osumljenec deloval kot del organizirane skrajno desničarske mreže.

Po Lübckejevi smrti je bilo na družbenih medijih, povezanih s skrajnimi desničarji, objavljenih več sto objav, v katerih so pozdravljali njegovo smrt.

Umore v Nemčiji praviloma preiskujejo tožilci zveznih dežel, nemški zvezni tožilci pa primere, ki so povezani s terorizmom ter umore posameznikov, ko so posledice "posebnega pomena".