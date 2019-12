Johnsonova konservativna stranka je na četrtkovih volitvah premočno slavila. Foto: Reuters

"Postopek nameravamo začeti pred božičem, to pa bomo storili po ustavni poti in v pogovorih s predsednikom spodnjega doma britanskega parlamenta," je povedal Johnsonov tiskovni predstavnik. Ni sicer jasno, ali bodo poslanci o zakonu v petek tudi glasovali, saj za to potrebujejo potrditev novega predsednika spodnjega doma parlamenta.

Z zakonom bi končno začel veljati izstopni sporazum, ki ga je London sredi oktobra sklenil z Brusljem. Zakon med drugim opredeljuje finančno poravnavo, ureditev glede meje na irskem otoku in pravice državljanov Evropske unije v Veliki Britaniji.

S tem želi britanska vlada omogočiti izstop države iz EU-ja do 31. januarja 2020. Predlogu zakona se obeta potrditev v parlamentu, saj je vladajoča konservativna stranka na četrtkovih volitvah osvojila jasno absolutno večino 365 poslancev v 650-članski poslanski zbornici.

Poslanci se bodo danes zbrali na ustanovnem zasedanju. V novem sklicu je 109 novincev. V torek bodo prisegli in izvolili svojega predsednika. Kraljica Elizabeta II. pa bo v četrtek predstavila program vlade, s čimer bo uradno odprla zasedanje parlamenta.