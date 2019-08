Hrvaška policija voznika kombija še vedno išče. Foto: Reuters

Po poročanju portala Index je imela hrvaška policija v noči na nedeljo okrepljen varnostni nadzor. Ko so s svetlobnimi signali poskušali ustaviti kombi z nemško registracijo, se ta ni ustavil.

Voznik je zvišal hitrost vožnje in izgubil nadzor, zaradi česar je kombi zapeljal v reko Kolpo in začel toniti. Pri tem je voznik skočil iz vozila in pobegnil na območje minskega polja.

Policisti so začeli nemudoma reševati ljudi, pri čemer so morali razbili steklo. Iz reke so rešili 11 ljudi, kljub zdravniški oskrbi je hudo poškodovana ženska na kraju dogodka zaradi poškodb umrla.

Policija voznika v obsežni akciji še vedno išče.