Novo vodstvo so izbirali tudi nemški socialdemokrati (SPD). Za nova sopredsednika so izvolili nekdanjega finančnega ministra Severnega Porenja - Vestfalije Norberta Walter-Borjansa in poslanko Saskio Esken. Končno odločitev o novem predsedniku in predsednici bo sicer SPD sprejel na kongresu stranke prihodnji teden, a naj bi bila to le formalnost.





Oba izvoljena veljata za predstavnika levega krila stranke in sta ostra nasprotnika koalicije s krščanskimi demokrati (CDU) kanclerke Angele Merkel, poroča nemška tiskovna agencija DPA.