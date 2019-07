Foto: Reuters

Prvič je tudi, da Albanci z 802 zapornikoma predstavljajo največje število tujih državljanov v britanskih zaporih, navajajo podatki britanske agencije za organizirani kriminal (NCA).

Najvidnejša med temi albanskimi kriminalnimi združbami je poulična tolpa, znana kot "Hellbanianz" (v zelo prostem prevodu: Peklenski Albanci), ki si je sloves pridobila ne zgolj s preprodajo mamil in nasiljem, ampak tudi s "promocijskimi" raperskimi glasbenimi videi na družbenih omrežjih (Hood Life), kjer novačijo mlade z razkazovanjem ferrarijev in rolls roycev, zlatih ur Rolex, pomanjkljivo oblečenih žensk, orožja, opletanjem s 50-funtnimi bankovci in grožnjami z "vojno".

Nekakšen neuradni sedež njihovega delovanja je t. i. Gascoigne Estate, neugledno in dotrajano blokovsko naselje v vzhodnem Londonu, ki mu že nekaj let grozi, da ga bodo oblasti porušile.

Hellbanianz se na družabnih omrežjih bahajo s svojim življenjskim slogom na veliki nogi. Foto: Youtube

Hellbanianz so, kot je januarja v svoji reportaži poročal Guardian, operativna veja albanske mafije (Mafia Shqiptare), poulični preprodajalci, ki utrjujejo oblast albanskih organiziranih kriminalnih sindikatov, za katere britanska agencija za organizirani kriminal (NCA) meni, da konsolidirajo moč znotraj britanskega kriminalnega podzemlja in so v zadnjih petih letih popolnoma prevzeli britanski kokainski trg.

Šolski primer, kako uspeti

Kot še navaja Guardian, je zgodba o uspehu albanske mafije na Otoku v resnici učna lekcija o tem, kako visoko se lahko povzpneš v tem svetu, če si dovolj premeten, da znaš sklepati prijateljstva z najnevarnejšimi mafijami in kriminalnimi združbami sveta. V primeru Albancev so to brutalni karteli Latinske Amerike, s katerimi ima albanska mafija neposredne povezave.

Albanski poslovni model je preprost v svoji zasnovi, a dovolj drzen, da je strmoglavil obstoječi red. Leta so mednarodni uvozniki kokaina delovali ločeno od svojih preprodajalcev in tolp. Cenovna shema je variirala, odvisno od čistosti mamila ‒ bolj čisto ko je bilo, dražja je bila. A Albanci so opustili celotni model in se začeli pogajati neposredno s kolumbijskimi karteli, ki nadzirajo pridelavo koke.

Video za Hood Life ima več kot 10 milijonov ogledov na YouTubu. Foto: Youtube

Kokain neposredno iz Kolumbije

Albanska mafija je tako začela v londonska pristanišča voziti ogromne pošiljke kokaina naravnost iz Južne Amerike, brez posrednikov. Kot kažejo podatki britanskih obveščevalnih služb, so Albanci dobavljali kokain od kartelov za okoli 4.000‒5.500 funtov na kilogram v času, ko so njihovi tekmeci menili, da so sklepali sprejemljive dogovore z nizozemskimi prodajalci na veliko po 22.500 funtov na kilogram.

Albanci so, ne da bi zapadli v zanko lakomnosti, ki je pogosto tista, ki nazadnje kriminalno združbo ugonobi, znižali ceno kokaina, a povečali njegovo čistost, s tem pa šli na roke tudi strankam.

Ta t. i. "albanski učinek" je korenito preoblikoval uporabo, proizvodnjo in samo ekonomijo kokaina, ki je v Veliki Britaniji trenutno najcenejši v zadnjih 25 letih ‒ in najčistejši, kar je za seboj potegnilo tudi rekordno število smrtnih primerov. Velika Britanija ima tudi najvišje število mladih uživalcev kokaina v Evropi.

Konkurenca se je znašla v položaju šah mat, zato ji ni preostalo drugega, kot da je začela odkupovati kokain od albanske mafije.

Ključno za albansko mafijo je bilo, da so prevzeli nadzor nad pristanišči. Foto: Reuters

Naveza z ‘Ndrangheto

Da bi albanski model, ki ga strokovnjaki opisujejo kot "fantastičnega", zares deloval, je bilo ključno še, da so dobili nadzor nad evropskimi pristanišči, zlasti z Rotterdamom in Antwerpnom. In za to se je morala albanska mafija povezati z ‘Ndrangheto, najmočnejšo in najbolj globalno delujočo italijansko mafijo, ki nadzira trgovino s kokainom v celinski Evropi.

In Albancem je uspelo pridobiti tolikšno zaupanje in spoštovanje ‘Ndranghete, da jih ima ta zdaj za sebi enake. Hkrati pa imajo Italijani že tradicionalno dobre stike v Latinski Ameriki.

Skupno belgijska in nizozemska pristanišča zaposlujejo 240.000 ljudi, od katerih jih po podatkih obveščevalcev kar nekaj dela za ‘Ndrangheto in Mafio Shqiptare, kar Albancem v bližnji Veliki Britaniji omogoča neposreden dostop in nadzor nad kokainom v pristaniščih.

Najranljivejša točka za prekupčevalce z mamili je vstopno pristanišče, kjer je varovanje še posebej okrepljeno, zato na tej točki, ko premikaš mamila iz pristanišča, potrebuješ najzanesljivejše in sposobne ljudi, da ostaneš pred tekmeci. In ‘Ndrangheta je to vlogo zaupala Albancem, ki se jim prav zaradi spretnih tkanj vezi celo s tekmeci uspeva ogniti pričkanjem in vojnam za teren, ki pestijo druge kriminalne združbe.

Albanci med kriminalnimi združbami veljajo za zanesljive in učinkovite. Foto: Reuters

Renome, ki utrjuje položaj

Hkrati pa imajo s svojo zgodovino konflikta na Kosovu določen sloves in renome, ki običajno koristi, ko gre za gradnjo avtoritete na področju organiziranega kriminala, razlaga Mohammed Qasim, raziskovalec na univerzi Leeds Beckett, ki preučuje prekupčevalce z mamili. "So sofisticirani, profesionalni in izpeljejo, kar obljubijo. Vedno

se lahko zaneseš nanje."

To je v veliki meri povezani z albanskim konceptom "bese", "obljube", ki se jo zvesto držijo, je pa tu še drugi zakon, zakon krvi (kanun), ki v bistvu uveljavlja načelo maščevanja oko za oko, zob za zob in zaradi katerega se ve, da z Albanci ni šale.

V poročilu Open Society Foundation za Albanijo raziskovalci navajajo države, v katerih delujejo albanski najeti morilci (Velika Britanija, Grčija, Španija in Italija) in cena za naročen umor v Veliki Britaniji znaša med 15.000 in 100.000 funtov, piše v svoji reportaži o Hellbanianz Daily Mail.

V britanskih zaporih sta trenutno zaprta 802 Albanca. Foto: Reuters

A če je starejša generacija albanske mafije še prisegala na to, da se vse počne z dobršno mero diskretnosti, se je to spremenilo z mlajšo YouTube generacijo, ki sestavlja Hellbanianz in ki brezsramno razkazujejo svoj kriminalni, hedonistični življenjski slog.

Ta generacijski prepad in prepad med modusom operandi že povzroča napetosti znotraj albanskih kriminalnih združb, še posebej, ker so Hellbanianz s svojim bahaškim in prav nič diskretnim pristopom tudi pritegnili pozornost policije. Video za zgoraj omenjeni Hood Life ima tako na YouTubu več kot 10 milijonov ogledov.

To tudi pojasnjuje, zakaj Albanci od letos predstavljajo največje število tujih državljanov v britanskih zaporih, čeprav v resnici predstavljajo zelo majhen delež pripadnikov organiziranega kriminala na Otoku.