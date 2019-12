Kraljica Elizabeta II. je v skladu s tradicijo v parlamentu predstavila program vlade. Ob njej njen najstarejši sin, princ Charles. Foto: Reuters

Kraljica je poudarila, da je prednostna naloga vlade izpeljati brexit in kar najbolje izkoristiti priložnosti, ki se bodo ponudile ob odhodu iz Evropske unije. Dodala je, da vlada želi s pogajanji doseči liberalne trgovinske sporazume z vodilnimi svetovnimi gospodarstvi. Tudi prihodnji odnosi z Brusljem naj bi temeljili na prostotrgovinskem sporazumu.

Britanski poslanci bodo v petek glasovali o zakonu o izstopnem sporazumu z Evropsko unijo, s katerim bodo omogočili izvedbo brexita 31. januarja. Zakon med drugim opredeljuje finančno poravnavo, ureditev meje na irskem otoku in pravice državljanov EU-ja v Veliki Britaniji. Johnsonova vlada je zakonu dodala tudi člen, po katerem ne bo mogoče podaljšati dvoletnega prehodnega obdobja po izstopu iz Unije.

Predlogu zakona se obeta potrditev v parlamentu, saj je vladajoča konservativna stranka na četrtkovih volitvah osvojila jasno absolutno večino 365 poslancev v 650-članski poslanski zbornici.

Od zakonov, ki naj bi jih sprejeli v prihodnjih treh mesecih, jih je sedem posvečenih brexitu – s področja trgovine, kmetijstva, ribištva, priseljevanja, finančnih storitev in mednarodnega prava.

Rekordna sredstva za zdravstvo

Med prioritetami vlade so tudi ukrepi, pomembni za Britance, vključno z dodatnimi sredstvi za javni zdravstveni sistem. London naj bi zdravstvu do leta 2024 vsako leto namenil dodatnih 33,9 milijarde funtov (okoli 40 milijard evrov). Po navedbah vlade je to največja finančna spodbuda v zgodovini britanskega javnega zdravstva, vključuje pa tudi gradnjo in obnovo bolnišnic. Več denarja naj bi Johnsonova vlada namenila tudi šolam.

Zmagovalec volitev Johnson namerava po letu 2021 uvesti nov sistem priseljevanja.

Predvideni so tudi strožji ukrepi v boju proti kriminalu. Za večjo učinkovitost kazenskih postopkov naj bi vzpostavili posebno kraljevo komisijo, nova zakonodaja pa med drugim predvideva daljše zaporne kazni za storilce najhujših kaznivih dejanj.

Kraljica je omenila tudi načrte za uvedbo na točkah temelječega sistema priseljevanja po zgledu Avstralije s 1. januarjem 2021. Predvideni so tudi novi vizumi, ki bi zdravnikom in medicinskim sestram omogočili hitrejši vstop v Združeno kraljestvo.

Program bodo obravnavali oba domova parlamenta, poslanska zbornica in lordska zbornica. Poslanci bodo po razpravi o njem predvidoma tudi glasovali.

Kraljica tokrat brez kočije in krone

Tokratni kraljičin govor, drugi v zadnjih dveh mesecih, bo potekal s precej manj pompa kot običajno. 93-letna kraljica se tako od Buckinghamske palače do parlamenta tokrat ni odpeljala s kočijo, temveč z avtomobilom. Namesto plašča iz hermelina in krone pa je nosila obleko mentolovo zelene barve in ujemajoč se klobuk. Spremljal jo je njen najstarejši sin, prestolonaslednik princ Charles. To je bil sicer že 66. kraljičin govor.