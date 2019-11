Hoyle je v četrtem krogu glasovanja prejel 325 glasov, njegov najresnejši nasprotnik Chris Bryant pa 213, navaja BBC. Za položaj se je skupaj potegovalo sedem kandidatov.

Sir Lindsay Hoyle se je prvič usedel na "vroči stol" predsednika (spodnjega doma) britanskega parlamenta. Foto: Reuters

Parlament se bo spremenil na bolje

62-letni Hoyle je ob izvolitvi dejal, da bo "nevtralen" in "transparenten" vodja parlamenta, ki se bo po njegovih besedah "spremenil na bolje". Hoyle se je zahvalil protikandidatom in med drugim povedal: "Upam, da bo ta hiša znova ugledna in spoštovana – ne samo pri nas, ampak po vsem svetu."

Bercow, ki je odstop napovedal na začetku septembra, je sejo zadnjič vodil prejšnji četrtek, 31. oktobra, ko bi moralo Združeno kraljestvo zapustiti Evropsko unijo. Položaj je Bercow, ki si je največjo prepoznavnost prislužil z glasnimi vzkliki "Order!", zapustil po desetih letih.

Britanski parlament naj bi sicer že v sredo razpustili pred predčasnimi volitvami, ki bodo v Združenem kraljestvu potekale 12. decembra.