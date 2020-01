Francoski predsednik Emmanuel Macron je v novoletni poslanici pozval k sklenitvi kompromisa s sindikati, a zatrdil, da je vlada reformo odločena izvesti. Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je v torek pozval k sklenitvi kompromisa s sindikati glede prenove pokojninskega sistema, ki je v javnem prevozu sprožila eno najobsežnejših stavk v zadnjih desetletjih. Vendar pa v novoletni poslanici ni z ničemer nakazal, da se namerava pokojninski reformi odpovedati, še več, zatrdil je, da jo bodo izvedli.

Čeprav je priznal obstoj določenih skrbi v zvezi z načrtom, ki med drugim predvideva, da bodo ljudje delali dlje, pa je obenem poudaril, da te bojazni ne opravičujejo morebitnega neukrepanja. "To bi pomenilo, da bomo zapustili tiste, ki jih je zapustil že sistem, mlade, ki bodo plačali ceno za naše neukrepanje," je dejal v poslanici.

Ravno zato so predstavniki sindikatov pozvali k novemu množičnemu protestu 9. januarja. Stavki se bodo pridružili tudi učitelji, bolniško osebje in drugi zaposleni v javnem sektorju.

Macrone bi uvedel enotni sistem

Prenova pokojninskega sistema je osrednji del Macronovega obsežnega načrta reforme francoskega gospodarstva in institucij, predvideva pa odpravo 42 ločenih shem na račun uvedbe enotnega sistema, ki bo po zagotovilih vlade bolj pošten in vzdržen.

A sindikati s predlogi niso zadovoljni, zlasti se spotikajo ob določilo, da bi bili delavci po novem do polne pokojnine upravičeni šele pri 64 letih, čeprav bi se sicer lahko upokojili že pri 62 letih.

Sindikati so v znak protesta s stavko ohromili delovanje železnic in podzemne železnice po vsej državi, posebej kritične so razmere že skoraj ves mesec v Parizu.

Sindikati ne bodo popuščali

Vlada je že sporočila, da se bodo policisti in gasilci še vedno lahko upokojevali prej. Kot je dejal tudi Macron, bodo upoštevali "naporno delo, tako da se bodo lahko ljudje, ki ga opravljajo, upokojili prej".

Sindikati niso upoštevali niti poziva vlade k prekinitvi stavke med božičnimi in novoletnimi prazniki, zaradi česar so postavili na glavo potovalne načrte več deset tisoč ljudi. Tudi pred novimi pogovori z vlado, ki so predvideni 7. januarja, zatrjujejo, da ne bodo popuščali.