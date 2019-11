Reuters je osnutek pridobil od Madžarske agencije za jedrsko varnost (HAEA, novinarji pa so govorili tudi z več različnimi poznavalci, ki so želeli ostati neimenovani. Načrt sprememb naj bi že potrdilo osem visokih uradnikov, med njimi tudi visoki predstavniki madžarske vlade. Osnutek so, kot poroča Reuters, videli tudi že v Evropski uniji, pregledal naj bi ga uradnik EU-ja.

Jedrska elektrarna Paks, ki ima štiri reaktorje, je leta 2018 proizvedla tretjino madžarske proizvodnje električne energije. Foto: Reuters

Madžarska želi razširiti svojo jedrsko elektrarno Paks, ki ima štiri reaktorje, še z dvema ruskima reaktorjema VVER (vsak ima 1,2 gigavata moči). Posel, ki ga je brez razpisa leta 2014 dobil jedrski velikan Rosatom, Evropska komisija pa je zeleno luč zanj prižgala marca 2017, velja za jasen kazalnik izjemno toplih odnosov med madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. 80 odstotkov vrednosti proračuna razširitve naj bi bilo 10-milijardno rusko posojilo. Toda Rosatom, ki velja za tesnega zaveznika ruske vlade, ima težave z izpolnjevanjem evropskih in madžarskih varnostnih meril, zaradi česar ima projekt že večletno zamudo. Moskva in Budimpešta želita to zdaj spremeniti in projekt pospešiti.

V skladu z novimi pravili bi bilo dovoljenje za gradnjo reaktorske luknje in izolacije okoli nje mogoče izdati, še preden celoten projekt dobi zeleno luč. Po veljavnih pravilih se lahko prošnje za izdajo dovoljenja za posamezne dele gradnje obravnavajo, le če je bilo izdano dovoljenje za izvedbo celotnega projekta.

Najvišji madžarski uradnik za energetsko politiko, Peter Kaderjak, državni sekretar na ministrstvu za tehnologijo, je za Reuters potrdil, da vlada sodeluje z Evropsko komisijo pri spremembah pravil glede gradnje jedrskih elektrarn. Projekt Paks 2 je označil za "temelj madžarske energetske in podnebne strategije." "Iščemo načine, kako maksimalno skrajšati izvedbeni čas projekta, pri tem pa v celoti spoštovati pravila jedrske varnosti. To pojasnjuje ta osnutek dopolnil."

Časovni roki bi bili ostrejši

Predlog sprememb je pripravljen v smer, da bi bilo veliko težje prekiniti ali spremeniti časovni razpored projekta, ki bo dejansko popolnoma zacementiran, je za Reuters potrdilo sedem virov. A poteza bi lahko pomagala madžarski vladi pri njenih prizadevanjih z Moskvo, da bi spremenili obstoječi časovni načrt. Madžarska želi podaljšati odložitev začetka plačevanja projekta, ki je bil ob sklenitvi posla predviden za leto 2026. Rusija se želi izogniti plačilu penalne globe s tem, da bi bilo preložen rok za dokončanje projekta na leto 2029, in s tem, ko bi Madžari razrahljali regulatorne ovire.

Spremembe bodo objavljene v vladni uredbi, imenovani Predpisi o jedrski varnosti, potem ko bo zeleno luč zanje prižgala Agencija EU-ja za oskrbo Euratom.

Kot je dejal eden izmed virov pri EU-ja, je komisija ocenjevala osnutek zakonodaje v skladu z najnovejšo direktivo EU-ja o jedrski varnosti, pri čemer pa velja, da ima tri mesece časa za priporočila. Ta rok se še ni iztekel. Kot je še pojasnil, so v zadnjih letih Madžari tovrstna obvestila o spremembi zakonodaje poslali že večkrat, nazadnje letos.

Vladimir Putin in Viktor Orban se dobro razumeta Foto: Reuters

Na vprašanje glede sprememb, so v madžarski agenciji dejali, da bo za kopanje reaktorske luknje in gradnjo zidov ter izdelavo nekatere opreme potrebno več časa, tako da bi postopek za pridobitev dovoljenj zanje potekal vzporedno s pridobivanjem dovoljenja za celoten projekt. "Dovoljenj ne moremo izdati, preden je izdano gradbeno dovoljenje za celoten projekt, razen za dela, povezana z odstranjevanjem tal in vodno izolacijo v okolici zunaj delovnega območja."

Strokovnjaki menijo, da mora biti reaktorska luknja dolga in široka po več sto metrov, obdajali pa jo bodo več metrov debeli zidovi. Samo ta faza bi lahko trajala leto dni ali več.