Novi dogovor o dobavi zemeljskega plina bo veljal za prihodnjih pet let. Foto: Reuters

"To je odlična novica za energetsko varnost Evrope," je dejal podpredsednik Evropske komisije, pristojen za energetiko, Maroš Šefčovič. Približno 18 odstotkov letne porabe zemeljskega plina Evropske unije prihaja iz Rusije prek Ukrajine, kar je bil še dodaten pritisk za EU, ki je pomagal pri iskanju dogovora.

Rusija in Ukrajina sta namreč v ponedeljek sklenili nov dogovor, ki v prihodnjih petih letih zagotavlja dobavo ruskega plina v Evropo prek Ukrajine, so sporočili iz ruskega naftnega velikana Gazprom in urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega.

"Rešili smo stare zamere," pa je na Facebooku zapisal ruski premier Dmitrij Medvedjev, ki je dogovor označil za kompromis. "Vsa vprašanja so zdaj rešena. Prenos ruskega plina čez Ukrajini se bo nadaljeval pod pogoji, ki ustrezajo obema stranema. Podpis dokumentov pa je dokaz, da se lahko pogovarjamo in dogovarjamo tudi o najtežjih vprašanjih."

Ukrajina bo zaslužila 6,25 milijard evrov

Gazprom naj bi prihodnje leto prek Ukrajine poslal vsaj 65 milijard kubičnih metrov zemeljskega plina, nato pa od leta 2021 do 2024 vsaj 40 milijard na leto. Ukrajina naj bi v prihodnjih petih letih s tem dogovorom zaslužila najmanj 6,25 milijarde evrov.

Ukrajina bo zaslužila 6,25 milijarde evrov dolarjev. Foto: Reuters

"Podpisan sporazum pomeni, da bo oskrba s plinom v Evropo prek Ukrajine potekala tudi po 31. decembru," je dejal izvršni direktor Gazproma Aleksej Miller. Lani je Gazprom Evropi dobavil 200,8 milijarde kubičnih metrov zemeljskega plina. 40 odstotkov ga je dobavil prek Ukrajine, kar je tej državi prineslo okoli tri milijarde dolarjev.

Projekt Severni tok 2 se nadaljuje

Rusija medtem intenzivno gradi plinovod Severni tok 2, prek katerega namerava okrepiti dobavo plina v Nemčijo. Projektu ostro nasprotujejo ZDA, ki so napovedale tudi sankcije proti podjetjem in posameznikom, ki sodelujejo pri gradnji plinovodov Severni tok 2 in Turški tok. Ta je v prvi fazi namenjen dobavi plina Turčiji in Bolgariji, v drugi pa južni in jugovzhodni Evropi.