Novi prvi par Hrvaške: zakonca Milanović. Foto: EPA

Po 99,85 preštetih glasov je izid naslednji: Milanović je prejel 52,70 odstotka glasov, Kolinda Grabar-Kitarović pa 47,30 odstotka glasov, kar je v praksi pomenilo, da je bilo med kandidatoma dobrih 105.000 glasov razlike. Kot poroča hrt.hr, je Milanović zmagal v osmih županijah in Zagrebu, zdaj že nekdanja predsednica pa v 12 županijah. Največjo odstotkovno razliko je Milanović pridobil v Istri, kjer je prejel 77.000 glasov, protikandidatka pa 18.000, kar je skoraj polovica končne razlike.

Glasovnice v tujini so pričakovano pokazale gladko zmago Kolinde Grabar-Kitarović, ki je prejela 87,92 odstotka glasov, Milanović pa 12,08 odstotka glasov.

Spravni nagovor

"Vem, kaj predsednik lahko dela, česa ne sme, ne bo spletk, tajnih dogovorov in poslov, zame bodo vse stranke enakopravne, ker smo parlamentarna demokracija," je med drugim dejal v zelo spravljivem nagovoru po zmagi. Kot je dejal, je bila kampanja dolga, težka, ni bila vedno korektna, toda tako pač je. "Če sem bil do koga preveč oster, izrekel kakšno neresnico, to ni bilo namerno. Od danes delam in živim drugačen položaj kot do zdaj." Na začetku se je nekdanji premier in dolgoletni predsednik stranke SDP zahvalil vsem volivcem in tudi protikandidatki Kolindi Grabar-Kitarović, kar je izzvalo negodovanje med zbranimi, a jih je hitro zaustavil in dejal, da je bila "takšna situacija pred petimi leti in ne bo nikoli več."

"Bodimo edinstveni v različnosti, majhen, toda močen in žilav narod, ki gre počasi, a neprenehoma proti boljšim rezultatom in večjemu zadovoljstvu ljudi, ki živijo na Hrvaškem. Če je moja tesna, toda poštena zmaga vnesla malo duha v to našo družbo in naše ljudi, potem sem zelo srečen. Veselimo se skupaj," je končal svoj nagovor.

Kolinda Grabar-Kitarović je dejala, da se bo zdaj posvetila doktoratu, najprej pa se bo odpravila na dopust. "Na dopustu nisem bila že 5 let." Foto: EPA

Odhajajoča predsednica: "Milanoviću ponujam roko"

Tudi odhajajoča predsednica je bila v govoru po objavi poraza spravljiva. "Ostanimo enotni. Sporočilo, ki ga moramo izvleči, je, da moramo biti več med ljudmi. Zoran Milanović bo predsednik prihodnjih pet let. Ne bom rekla besede proti svojim nasprotnikom in sodelavcem. Zoranu Milanoviću ponujam roko, da pokažemo, kaj je miren prenos oblasti. Kar potrebuje Hrvaška, je strpnost. To sem skušala pokazati preteklih pet let," je dejala Kolinda Grabar-Kitarović in dodala, da želi Milanoviću uspeh, ker je to "v interesu mojih in njegovih otrok, vseh naših otrok."

Predsednik HDZ-ja in premier Andrej Plenković je Milanoviću čestital za zmago. "To bo trda kohabitacija v skladu z ustavo," je dejal glede prihodnjega sodelovanja z Milanovićem. Napovedal je tudi natančno analizo kampanje, ki se je končala s porazom njihove kandidatke. "Analizirali bomo izide in razloge, zakaj se je to zgodilo. Povedal sem že, da so vsi glasovi od sredine proti desnici, ki so šli Miroslavu Škori, dejansko dajali prednost Milanoviću," je dejal Plenković.

Milanović naj bi položaj nastopil čez dober mesec dni. Foto: EPA

Znova kohabitacija na dveh najvišjih položajih

Kot je poročal Radio Slovenija, je bila posebnost volitev veliko število neveljavnih glasovnic. Takšnih je bilo skoraj 90.000 ali dobre štiri odstotke glasovnic, ki jih pripisujejo volivcem Miroslava Škora. Očitno so si volivci želeli sprememb, vendar ne preveč korenitih, kakršne je ponujal poskus s Škorom, je za Radio Slovenija dejal profesor na zagrebški fakulteti za politične vede Dejan Jović. "Očitno del volivcev želi, da se odgovornost za oblast razdeli med dve največji stranki. Podobno je bilo ob zmagi Kitarovičeve pred petimi leti. Princip kohabitacije med dvema največjima strankama na dveh najvišjih položajih v državi se bo s tem spet nadaljeval. "

