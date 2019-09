Antoniadoujeva je veljala za strokovnjakinjo za regenativno medicino, bioinženiring umetnih organov, vesoljsko medicino in aktivistko proti trgovini z organi. V zadnih letih je dobila ogromno priznanj in dala veliko intervjujev, v katerih je trdila, da je kot raziskovalka delala za ameriško vesoljsko agencijo (Nasa), kjer je pomagala uriti bodoče astronavte. Lani, ko je znamenita lutka barbika praznovala 60 let, je ameriško podjetje Mattel po podobi 20 sodobnih junakinj izdelalo punčke, med njimi je bila tudi Eleni. Nedavno ji je grški minister za izobražvanje Niki Kerameus podelil nagrado za njen doprinos znanosti. Njen uveljaveljen stavek pri podelitvi vseh nagrad je bil: "Postaneš lahko vse, o čemer sanjaš."

Njen sloves je segel tudi zunaj grških meja. Britanska medijska hiša BBC jo je leta 2014 uvrstila na seznam 100 najsupešnejših žensk, revija Forbes pa leta 2015 na seznam 30 najuspešnejših ljudi, ki še niso dopolnili 30 let.

A zdaj prihaja na dan, da je šlo pri vsej zgodbi o uspehu za zavajanje, če ne laž, saj očitno niti en grški medij v vseh teh letih ni preveril njenih trditev in domnevnih nagrad, piše Telegraph, vse glasnejši pa so postajali tudi drugi (pravi) znanstveniki, ki se niso mogli načuditi, kako je lahko tako mlad človek v tako kratkem času dosegel toliko.

Ne uslužbenka Nase, le na njeni poletni šoli

Neki grški profesor, ki poučuje v Franciji, se je tako prvi podrobno in temeljito lotil njenega življenjepisa in domnevno blesteče akademske kariere, pridružila pa se mu je tudi raziskovalna skupina, ki odkriva prevare. Ugotovili so, da mnogo njenih trditev ne drži, vsaj ne v celoti. Tako je prišlo na dan, da nikoli ni delala za Naso, ampak je končala le osemtedenski poletni izobraževalni program pri eni izmed njenih podružnic. Na laž so postavili tudi njeno trditev, da je bila del ekipe, ki je prva na svetu pri pacientu uporabila umetni sapnik, saj je bila kot podiplomska študentka na kolidžu v Londonu le posredno vključena v priprave na operacijo. Operacija je sicer res potekala, a se je končala z bolnikovo smrtjo - Antoniadoujeva pa je grškim medijem razlagala, kako je rešila bolnika in da ta lahko živi običajno življenje.

Nima doktorata, nagrada, ki jo je prejela, ne obstaja

Nagrada Nase in Evropske vesoljske agencije (ESA) za raziskovalca leta, katere prejemnica naj bi bila Grkinja, sploh ne obstaja, prav tako je zavajala s svojim nazivom, saj se je opisovala kot doktorico znanosti, pa je končala le dva podiplomska študija. Trdila je, da je izvršna direktorica podjetja za izdelavo umetnih vsadkov Transplants without Donors, a tega podjetja na spletu ni mogoče najti.

Na vse obtožbe se je v torek odzvala z objavo na Facebooku, v kateri je zapisala, da je res sodelovala v Nasinem projektu o umetni inteligenci, a je predstavnik Nase zatrdil, da Antoniadoujeva nikoli ni bila zaposlena v agenciji. Ni pa izključil možnosti, da je sodelovala s kakšnim izmed Nasinih podizvajalcev.