Foto: Pixabay

Ob svetovnem dnevu morskih psov, ki je bil v nedeljo. je WWF izdal poročilo Morski psi v krizi: poziv k ukrepanju v Sredozemlju, v katerem med drugim ugotavljajo, da je zaskrbljujoče stanje morskih plenilcev jasen znak propadanja Sredozemskega morja.

Preživetje morskih psov in raž je ogrozil predvsem netrajnostni in tudi nezakonit ribolov v celi regiji. "Pomanjkanja upravljanja in izvrševanja, slabo voden trg in pomanjkanje podatkov stanje le še poslabšujejo," so zapisali.

"Morskim psom v Sredozemlju grozi izumrtje. Njihov hiter upad je resen signal stanja našega morja in rezultat neodgovornih ribolovnih praks, za kar pa so odgovorne vse države," je dejal vodja morskega programa pri WWF Adrii Danijel Kanski in dodal, da so morski psi "del našega morja in kulture tisoč let. Če želimo zagotoviti njihov obstoj tudi v prihodnje, moramo ukrepati zelo hitro."

Večina živali ulovljenih kot nezaželeni ulov

Po ulovu morskih psov sicer prednjačita dve sredozemski državi, in sicer Libija (4.260 ton) in Tunizija (4.161 ton), ki ulovita trikrat več od Italije (1.347 ton) in Egipta (1.141 ton). Nekatere vrste lovci lovijo ciljno, saj za njih obstaja trg, večina pa jih je ulovljenih kot nezaželeni ulov, ki ga vržejo nazaj v morje, da ribe poginejo.

Več kot 60 omenjenih živalskih vrst je bilo najdenih v vlečnih mrežah, v nekaterih območjih pa morski psi in raže predstavljajo več kot tretjino ulova ulovljenega s parangali.

Ogromne količine so bile ulovljene z visečimi mrežami, ki so sicer nezakonite, a se z njimi denimo lovi kritično ogrožene velike bele morske pse. Morski psi in raže predstavljajo pomemben del ulova s trislojnimi mrežami pri malem ribolovu, so nadaljevali v WWF.

Zavajanje potrošnikov: namesto mečarice na krožniku morski pes

Poleg ribolova stanje morskih psov v Sredozemlju poslabšujejo tudi plastični odpadki, s katerimi se hranijo morski psi, misleč, da gre za hrano, ali pa se vanje zapletejo.

Kot tudi goljufije: testiranje DNK-ja je pokazalo, da mnogi potrošniki mislijo, da jedo sredozemsko mečarico, dejansko pa so jedli nezakonito meso morskih psov. Vsebnost živega srebra, ki je v nekaterih vrstah daleč od zakonsko varnih mej uživanja, predstavlja tudi zdravstvena tveganja za potrošnike.

Počasna rast in spolna dozorelost

Morski psi so posebej ranljiva bitja in se borijo za svoj obstanek. Počasi rastejo, pozno spolno dozorijo in po dolgem obdobju imajo malo število mladičev. Prekomerni ribolov zato uniči zaloge, ki jih potem ni moč obnoviti. "Resnično ne smemo izgubljati časa," je izpostavil Kanski. "Želimo sodelovati z ribiči in vladami, da bi izboljšali upravljanje naših krhkih morskih virov in sprejeli učinkovite rešitve za preprečevanje neželenih ulovov morskih psov."

Rešitev stanja obstaja

WWF je v poročilu izpostavil številne rešitve, ki naj bi jih upoštevali ribiči in organizacije, ki upravljajo z ribištvom: od izogibanja kritičnim habitatov morskih psov do uporabe opreme po meri za preprečevanje prilova. Izboljšanje znanj o populaciji morskih psov in raž ter zbiranje podatkov o vrstah, s katerimi se trguje, bo prav tako pomembno za povečanje prizadevanj za ohranitev in zagotovitve popolne preglednosti in transparentnosti v ribiškem sektorju, so prepričani.