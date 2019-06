Zbralo se je precej manj ljudi, kot je bilo napovedano. Foto: Reuters

Povod za demonstracije je bilo ravnanje ruske policije s preiskovalnim novinarjem Ivanom Golunovom, ki je bil prejšnji teden aretiran zaradi domnevne preprodaje mamil, nato pa so ga v torek izpustili na prostost, obtožbe proti njemu pa zavrgli. Aretacija 36-letnika je sprožila val ogorčenja in izrazov solidarnosti v ruski javnosti.

Shod, ki so ga oblasti dovolile, je potekal na aveniji Saharov med 13. in 15. uro po krajevnem času in je bil dovoljen za do 20.000 ljudi. Kot je za rusko tiskovno agencijo Tass potrdil tiskovni predstavnik policije, se je dogodka v središču Moskve udeležilo okoli 1.600 ljudi.

Po besedah vodje ruskega novinarskega združenja Vladimirja Solovjova je šlo na shodu za prihodnost civilne družbe v državi. Novinar Golunov se zborovanja ni udeležil, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

Že v sredo je, sicer brez dovoljenja oblasti, v Moskvi potekal protestni shod proti samovoljnemu ravnanju organov pregona, pri čemer je bilo aretiranih več kot 400 ljudi. Med drugim so za nekaj ur pridržali tudi opozicijskega voditelja Alekseja Navalnija.