Na hrvaških avtocestah je zadnji avgustovski konec tedna pričakovati gnečo. Foto: BoBo

Motoristi hrvaškega združenja Karavana za življenje – bikerji na cesti so sredi tedna napovedali, da naj bi v soboto in v nedeljo ovirali promet na mejnih prehodih s Slovenijo, na številnih cestninskih postajah, v trajektnih pristaniščih in na mostu na otok Krk.

V petek so protestno akcijo odpovedali, ker jim je ministrstvo za promet sporočilo, da sprejema njihove zahteve za večjo varnost motoristov na hrvaških cestah in da jih bodo prednostno uresničili, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Motoristi so trdili, da hrvaška vlada in ministrstvo za promet že najmanj pet let zavlačujeta z uveljavitvijo predpisov za izboljšanje varnosti motoristov, ki so med najranljivejšimi udeleženci v prometu.

Zahtevali so postavitev zaščitnih ograj ob cestah in uveljavitev novega prometnega znaka "zahteven odsek za motoriste".

Menijo tudi, da bi morali na cestah uporabljati barve, na katerih pnevmatike ne drsijo. Prizadevali so si še za izjemo za motoriste pri sezonskih podražitvah cestnin in za splošno znižanje cestnin za motoriste do polovice zneska, ki ga plačujejo vozniki avtomobilov.

V današnji protestni akciji naj bi sodelovalo kar 4.000 motoristov. Med drugim so načrtovali oviranje prometa na mejnih prehodih Jelšane, Starod in Sečovlje.

V akciji konec junija so motoristi skupine BikeRI z Reke izvedli protestno akcijo proti plačevanju mostnine na otok Krk. Mostnino so plačevali zgolj v lipah (ena stotina kune), s čimer so podaljšali proces plačevanja in povzročili dolge zastoje.

Gneča na zadnji avgustovski konec tedna

Kljub temu so na zadnji avgustovski konec tedna hrvaške ceste močno obremenjene. Hrvaška radiotelevizija (HRT) poroča, da so zastoji mogoči na avtocestah A1, A2, A3, A6, pred predorom Sveti Rok, na jadranski magistrali, istrskem ipsilonu, cestninski postaji Lučko, v pristaniščih za trajekte in na mejnih prehodih za izstop iz države.