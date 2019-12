Del smučišča v Andermattu, kjer se je sprožil plaz. Foto: Reuters

Snežni plaz na gori Ankogel na skrajnem severozahodu avstrijske Koroške se je sprožil zunaj urejenih prog. Da je zasul dva človeka, je opozorila očividka. Med iskalno akcijo se je v bližini sprožil drug plaz. Očividec je domnevno videl, da so bili pri tem zasuti trije do štirje smučarji. Reševalci še preverjajo domneve. Smučišče so po plazovih dopoldne zaprli.

Snežni plaz se je sprožil tudi na smučišču v bližini švicarskega Andermatta v Švici na severni strani prelaza Gotthard. Plaz je zasul smučarsko progo. Švicarska policija domneva, da je pod plazom ujetih več ljudi, zato poteka reševalna in iskalna akcija. Za zdaj so našli dva človeka z lažjimi poškodbami, ki so ju prepeljali v bližnjo bolnišnico.

Za celotno območje Andermatta velja zaradi novozapadlega in napihanega snega tretja stopnja nevarnosti snežnih plazov. Na območju so sicer še v sredo preventivno sprožali plazove.