V na Cipru so našli še zadnji dve žrtvi od sedmih, kolikor jih je po lastnem priznanju ubil prvi ciprski serijski morilec, sicer 35-letni vojaški stotnik. Foto: AP

Policija je predtem v torek našla šesto truplo. Šlo naj bi za pogrešano Filipinko, ki naj bi jo ubil Nikos Metaksas, a morajo še potrditi, da gre res za njo. V sredo so nato preiskovalci v jezero Memi našli še kovček z domnevnimi ostanki šestletne Sierre Granze.

Prvo truplo so sredi aprila odkrili turisti, potem ko ga je močno deževje naplavilo na površje zapuščenega rudniškega jaška. Policija je 14. aprila sprožila preiskavo in 18. aprila aretirala 35-letnega vojaka, ki je priznal, da je v treh letih ubil sedem tujk ‒ pet odraslih žensk in dve deklici.

Žrtve prihajajo iz Romunije, Filipinov in Nepala, na Cipru pa so delale kot hišne pomočnice. Drugo truplo 28-letne Filipinke so našli nekaj dni po aretaciji, do tretjega trupla Azijke pa jih je privedel osumljenec.

Na dnu istega rudniškega jezera je policija 28. aprila našla truplo četrte ženske, ki je bilo v kovčku, obteženem z betonskim blokom. Truplo pete ženske pa je policija na dnu jezera našla 5. maja, so poročali mediji.

Zaradi očitkov javnosti, da ciprske oblasti niso ustrezno ravnale ob prijavi izginotja teh žensk pred tremi leti, domnevno zaradi malomarnosti in rasizma, je 2. maja odstopil ciprski pravosodni minister Jonas Nikolau.

Ciprski predsednik je tretjega maja zaradi malomarnosti in zanemarjanja dolžnosti pri preiskavi pogrešanih oseb odpustil vodjo ciprske policije Zahariasa Krisostomuja, saj je bila večina žrtev pogrešana od leta 2016.

Primer je pretresel sredozemski otok in sprožil številna vprašanja, tako o policijskem delu kot odnosu večinskih ciprskih Grkov do priseljene delovne sile. Zlasti so pod drobnogledom hišne pomočnice, saj so tovrstno delo opravljale vse odrasle žrtve.