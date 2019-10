Letos naj bi že šesto leto zapored zabeležili več kot tisoč smrtnih žrtev. Foto: Reuters

IOM je uradno zabeležil 994 potrjenih smrtnih primerov, a bi teh lahko bilo še več, navajajo, saj je samo ob nesreči pred maroško obalo konec prejšnjega tedna je umrlo najmanj 40 prebežnikov.

Letos naj bi bilo že šesto leto zapored več kot tisoč smrtnih žrtev na omenjeni poti čez Sredozemsko morje. "To prelivanje krvi v morju nas vse boli in nas tudi sramoti," je dejal tiskovni predstavnik IOM-ja Leonard Doyle.

Najnevarnejša še vedno pot med severno Afriko in Italijo

Organizacija je v ponedeljek v poročilu Projekt pogrešanih migrantov (ang. Missing Migrant Project) zapisala, da je do 29. septembra letos v Sredozemskem morju med severno Afriko in Italijo, t. i. osrednja pot, izginilo 659 ekonomskih migrantov ali beguncev, kar je skoraj dve tretjini vseh žrtev.

Še 66 žrtev je bilo potrjenih na t. i. vzhodni poti med Turčijo in Sirijo, na kateri prebežniki prečkajo morje med Grčijo in Ciprom. Najmanj 269 ljudi pa je umrlo na poti med Severno Afriko in Španijo, t. i. zahodna pot.

Primerjalna tabela smrtnih žrtev pri prečkanju Sredozemskega morja med letoma 2019 in 2018 in označba poti potovanja. Foto: Reuters

V poročilu Projekt pogrešanih migrantov so zapisali, da je od začetka leta 2018 na osrednji poti čez Sredozemsko umrlo več kot 2.300 ljudi, pa čeprav je število prebežnikov na tej poti "drastično upadlo". Letos je po omenjeni poti v Italijo prispelo 7.000 prebežnikov, v primerjavi z letom 2018, ko so jih zabeležili 23.370, še 7.000 pa jih je bilo prestreženih na morju in poslanih nazaj v Libijo, navaja poročilo.

Od leta 2014 je na poti čez Sredozemsko morje umrlo najmanj 15.000 migrantov ali beguncev.

Vedno bolj nevarno prečkanje meje med Amerikama

IOM opozarja, da je tragedija prebežnikov, ki poskusijo prečkati nevarno pot čez Sredozemsko morje, vedno večja tudi drugod po svetu. Pri prehodu meje med Latinsko Ameriko in ZDA je letos umrlo 596 prebežnikov, kar postaja ena izmed najnevarnejših migracijskih poti, od kar je IOM začel voditi statistiko let 2014.