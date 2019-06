Žalostni konec zgodovinske jadrnice. Foto: AP

V trčenju na reki Labi je bilo poškodovanih šest odraslih in dva otroka. Dvojamborna jadrnica, ki je bila izdelana leta 1883, se je zaradi tehnične okvare zaletela naravnost v tovorno ladjo Astrosprinter, ki je plula pod ciprsko zastavo in je prevažala več zabojnikov.

Na krovu jadrnice je bilo sicer 43 ljudi, vse so hitro rešili po zaslugi petih reševalnih čolnov, ki so bili v bližini zaradi neke druge manjše nesreče, piše Guardian. "Če ne bi bili v bližini, bi lahko poročali o več žrtvah," so dejali reševalci, ki jim je jadrnico uspelo odvleči do obale, kjer pa je potonila.

37-metrska lesena jadrnica, ki so jo izdelali za to, da je spremljala večje ladje z odprtega morja do pristanišča v Hamburgu, je bilo zadnje leseno plovilo, ki je bilo v mestu še v uporabi. Zadnjih devet mesecev je v danski ladjedelnici doživela obsežno prenovo, od konca maja pa je bila znova na morju, saj je obiskovalce vozila na ekskurzije po hamburškem pristanišču.