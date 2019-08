Foto: EPA

Štirje ljudje, vključno z otrokoma, so umrli na Poljskem, kjer je strela udarila v 15 metrov visok kovinski križ na vrhu priljubljene gore Giewont in kovinsko verigo blizu vrha. Še ena oseba je umrla na slovaški strani.

Na kraj nesreče je že pripotoval poljski premier Mateusz Morawiecki, ki je potrdil, da je več kot sto ranjenih, od tega je stanje nekaterih zelo resno, saj trpijo za opeklinami in poškodbami glave.

Na območje so poslali najmanj štiri helikopterje.

Reševalci menijo, da je bilo na Giewontu veliko pohodnikov, ko je udarila strela. Vreme je bilo do neurja lepo in jasno, zato so se številni podali na vrh najvišje gore na Poljskem.

"Nihče ni pričakoval, da se bo razbesnelo tako nenadno neurje in, gledano z našega človeškega vidika, te ujme ni bilo mogoče predvideti," je dejal Morawiecki.

Našli mrtvega jamarja

"Slišali smo, da so po udarcu strele številni omahnili ... Električni tok se je nato nadaljeval po verigi, napeljani do vrha, pri tem pa udaril vse na poti. Videti je bilo zelo slabo," je pojasnil Krzysztof.

Strela je udarila tudi v bližnji gorski masiv Czerwone Wierchy, pri čemer je bil poškodovan en portugalski državljan.

Prav tako v četrtek so poljski reševalci našli truplo enega izmed dveh jamarjev, ki sta bila od sobote ujeta v gorskih jamah. Jamarja sta obtičala v Wielki Śnieżni, najdaljši in najgloblji jami v Tatrah, reševalce pa sta obvestila dva kolega, ki sta ju na pohodu spremljala.

Župan mesta Zakopane Leszek Dorula je petek razglasila za dan žalovanja.