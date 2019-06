Niz eksplozij v Rusiji Odjeknilo je v tovarni streliva Kristal, v kateri so proizvajali vojaške bombe in eksplozivna sredstva za civilno uporabo, predvsem v rudarstvu. rtvslo.si/svet/evropa/najmanj-43-ranjenih-v-nizu-eksplozij-v-industrijski-coni-v-rusiji/489807 Objavil/a RTVSLO.si dne Sobota, 01. junij 2019

"Glede na zadnje podatke je po eksploziji v podjetju Kristal 79 ljudi poiskalo zdravniško pomoč, od tega 38 delavcev in 41 meščanov. Med ranjenimi ni otrok," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočilo lokalno ministrstvo za zdravje. Dodali so, da so v bolnišnico sprejeli 15 ljudi ter da nihče nima poškodb, ki bi ogrožale življenje.

Po poročanju ruskih medijev naj bi odjeknilo v tovarni streliva Kristal, v kateri so proizvajali vojaške bombe in eksplozivna sredstva za civilno uporabo, predvsem v rudarstvu. Na posnetkih je videti velike oblake dima in ogenj, poslopje je popolnoma uničeno.

Eksplozije so bile tako močne, da se jih je slišalo 15 kilometrov stran, poroča ruski portal rt.com. Vzrok zanje še ni znan, oblasti pa so sprožile kazensko preiskavo domnevnih kršitev varnostnih pravil, medtem poroča BBC.

Skupno naj bi bilo uničenih pet tovarniških stavb in 180 stanovanjskih stavb v bližini.

Ogenj je divjal še več ur po prvi eksploziji, rt.com pa poroča, da so ga uspeli pogasiti.

Guverner Nižnega Novgoroda Gleb Nikitin je že vzpostavil posebni štab in se odpravil na kraj nesreče.

Avgusta lani so trije ljudje umrli v eksploziji v drugi tovarni v Dzeržinsku. Mesto, približno 400 kilometrov vzhodno od Moskve, naj bi bilo eno izmed najbolj onesnaženih na svetu.