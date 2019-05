Foto: Reuters

Danska je sicer ena najugodnejših držav za ženske, saj je razkorak med plačami po spolih najmanjši, vrtci so brezplačni, danske upokojenke pa so med najsrečnejšimi na svetu. Zato je bila precej presenetljivo, da je anketa, ki je spraševala po odnosih do spolov, enakih pravic in gibanja #MeToo, pokazala, da je Danska ena najmanj feminističnih držav v razvitem svetu.

Za feministko se označuje le vsaka šesta Danka, tretjini se zdi žvižganje za ženskami na ulici sprejemljivo, skoraj polovica pa jih ima negativen odnos do gibanja #MeToo. Anketa YouGov-Cambridge Globalism Projecta je zajela vzorec več kot 25.000 ljudi.

"Težko vprašanje je. Kaj je moderna feministka?" se za Guardian sprašuje Helene Frost Hansen, 37-letna računovodkinja. "Nočem biti enaka moškim v vseh ozirih. Odvisno, kaj mislite."

Za primerjavo: v sosednji Švedski se 46 odstotkov žensk smatra za feministke, sledi Francija, nato pa Italija, Velika Britanija in Avstralija, države, ki sicer krepko zaostajajo za Dansko, kar se tiče enakosti med spoloma.

Na Danskem je enakost med spoloma med najbolj izenačenimi. Foto: Reuters

Tudi ministrica se nima za feministko

Celo danska ministrica za enakost spolov Karen Ellemann je izjavila, da se ne smatra za feministko. In več Dank raje vidi, da za njimi moški žvižgajo na ulici, kot pa da bi jih označevali za feministke. Kar tretjini se zdi žvižganje za ženskami sprejemljivo - višji delež med anketiranimi ima samo še Nigerija.

"Ne moti me, dokler so žvižgači pri tem vljudni. Na to v resnici gledam kot na kompliment," je dejala Hansenova. "Veliko Dank si želi, da bi bili tukajšnji moški bolj kot tisti na jugu Evrope, ki se ne bojijo pohvaliti tvojega videza."

Rikke Andreassen, profesorica komunikologije na univerzi v Roskildeju pravi, da je eden od razlogov, zakaj Danke tolerirajo spolno nadlegovanje na nižji ravni, prepričanje, da bi se moralo oprostiti stvari, ki niso mišljene kot slabe.

"V naši kulturi je, da nekaj ni rasistično ali seksistično, če nimaš namena, da bi bilo tako. Lahko zagrabiš žensko, a dokler si to naredil "v zabavi", potem kulturno običajno menimo, da ni tako slabo."

Gibanje #MeToo na Danskem nepriljubljeno

Kot še navaja Guardian, je verjetno prav to razlog, zakaj je razprava okoli gibanja #MeToo na Danskem potekala tako drugače kot v ostali Skandinaviji. Samo 4 odstotke Dancev in 8 odstotkov Dank, zajetih v anketi, je odgovorilo, da ima "zelo pozitivno" mnenje o gibanju #MeToo - za primerjavo: na Švedskem ta delež znaša 16 odstotkov pri moških in 34 odstotkov pri ženskah, v povprečju med zajetimi državami pa 19 odstotkov oz. 24 odstotkov.

Kot so povedale nekatere vprašane Danke, jih skrbi, da gibanje #MeToo preveč omejuje moške v odnosu z ženskami in da se mnogi zdaj ne upajo več nagovoriti žensk na delovnem mestu, saj se bojijo, da bodo obtoženi česa neprimernega.

Raziskava Andreassenove o gibanju #MeToo je odkrila, da medtem, ko so švedski mediji to temo obravnavali kot politično, so danski mediji o njej poročali v kulturnih in mnenjskih rubrikah, pri čemer je bilo izpostavljenih le malo moških grešnikov, pogosto pa so izpostavljali pomisleke, kakšno škodo se lahko povzroči lažno obtoženim.