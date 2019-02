Shamima Begum se želi s sinom vrniti v Veliko Britanijo. Foto: EPA

Po pisanju BBC-ja lahko zdaj 19-letni Begumovi oblasti državljanstvo odvzamejo, ker je upravičena do državljanstva druge države, čeprav ona trdi drugače. Odvetnik njene družine Tasnime Akunjee je dejal, da so nad odločitvijo "razočarani" in da "iščejo vse pravne poti", kako bi jo izpodbili. Da so ji državljanstvo odvzele, so oblasti sporočile v pismu njeni mami.

Begumova, ki je živela v vzhodnem Londonu, je dom zapustila leta 2015 in se pridružila teroristični skupini. Zdaj je sporočila, da se želi vrniti domov. Prejšnji teden so jo namreč našli v sirskem begunskem centru, potem ko je pred tem domnevno zapustila Baguz, zadnje območje IS-ja na vzhodu Sirije. Konec tedna je britanska najstnica v Siriji rodila sina.

Bangladeškega državljanstva nima

Ko je Begumova zapustila London, je v Sirijo potovala s potnim listom svoje sestre, ki pa so ji ga, ko je prečkala mejo, odvzeli. V intervjuju za BBC je dejala, da si zdaj želi le v miru vzgajati sina v Veliki Britaniji. Kar se tiče sina – otrok, ki se rodi britanskemu državljanu, preden mu odvzamejo državljanstvo, je še vedno obravnavan kot Britanec.

Begumova naj bi bila bangladeškega rodu, a v pogovoru za BBC je dejala, da nikoli ni bila v tej državi, prav tako nima bangladeškega potnega lista. Po britanski zakonodaji se namreč osebi lahko odvzame državljanstvo, če oblasti ugotovijo, da je takšna poteza "koristna za javno dobro", a hkrati ta oseba posledično ne ostane brez katerega koli državljanstva. Več kot sto dvojnih državljanov naj bi po pridružitvi terorističnim skupinam že izgubilo britansko državljanstvo.

Kot so sporočili iz britanske vlade, so jasno poudarili, da je "prednostna naloga varnost in zaščita Velike Britanije in ljudi, ki tam živijo". Pristavili so, da ne govorijo o posameznih primerih in da so vse odločitve o odvzemu državljanstva "temeljile na vseh razpoložljivih dokazih in niso bile zlahka sprejete". Begumova ima pravico pritožbe.

V Sirijo je odšla s še dvema šolarkama, tedaj prav tako 15-letno Amiro Abase in 16-letno Kadizo Sultan. Foto: AP

"Morali bi ji soditi v Veliki Britaniji"

Poslanec George Freeman iz konservativne stranke je prepričan, da je takšen korak napaka, ki bi postavila nevaren precedens. Poudaril je, da se je v Veliki Britaniji najstnica rodila in izobraževala, zato je britanska odgovornost in bi ji morali soditi v Veliki Britaniji.

Poslanec liberalnih demokratov Ed Davey prav tako meni, da bi ji morali dovoliti vrnitev v Veliko Britanijo: "Članstvo v teroristični skupini je hudo kaznivo dejanje, kot sta tudi spodbujanje in podpiranje terorizma, a Shamima Begum bi se morala za svoje zločine zagovarjati pred britanskim sodiščem."

Odhoda v Sirijo ne obžaluje

Begumova je pojasnila, da ne obžaluje odhoda v Sirijo, se pa ni strinjala z vsemi dejanji IS-ja. Kot je dejala v intervjuju, jo je napad v Manchestru leta 2017, ko je umrlo 22 ljudi, pretresel, a ga je hkrati primerjala z napadi na položaje IS-ja ter ga posledično označila za "maščevanje".

Pred štirimi leti je skupaj s še dvema šolarkama zapustila Veliko Britanijo, odletela v Turčijo in od tam vstopila v Sirijo. Ena od dveh prijateljic, s katerima je odšla iz domovine, je po njenih besedah umrla v bombardiranju, usoda tretjega dekleta pa ni znana. Ko se je v Raki pridružila IS-ju, se je nato poročila z Nizozemcem, ki je prestopil v islam. Njen mož naj bi se pred dvema tednoma predal skupini sirskih borcev. Begumova je rodila že dva otroka, a sta oba umrla.