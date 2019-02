Nancy Pelosi se je srečala s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini. Foto: Reuters

Glavna demokratka v predstavniškem domu kongresa je izrazila tudi željo po nadaljnjem sodelovanju z Evropsko unijo in zvezo Nato ter krepitvijo zavezništva.

Kot je na novinarski konferenci v Bruslju posredno sporočila Nancy Pelosi, Trump ni vsemogočen, zakonodajna veja oblasti pa je enakopravna z izvršno, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Kongresniki "potrjujemo našo zavezo transatlantskemu zavezništvu, zavezo Natu, spoštovanje Evropske unije in našo sposobnost in željo, da skupaj okrepimo naše zavezništvo", je dejala.

Ameriški kongresniki so v ponedeljek in torek med drugim obiskali prostore Nata in EU-ja, kjer so se srečali s predstavniki obeh organizacij. Med drugim so se sešli s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in visoko zunanjepolitično predstavnico EU-ja Federico Mogherini.

Iz urada Federice Mogherini so sporočili, da sta obe strani potrdili, da je ohranitev močnega transatlantskega sodelovanja ključnega pomena. Skupaj z Nancy Pelosi sta potrdili tudi pomen ohranitve multilateralizma in spoštovanja mednarodnega prava.