Nemške železnice dnevno uporabi 12,8 milijona potnikov. Foto: EPA

Nemški prometni minister Andreas Scheuer je poudaril, da gre za najbogatejši posodobitveni program v zgodovini Nemčije, ki bo postavila temelje za "aktivno zaščito okolja".

Država bo za program zagotovila 62 milijard oz. 6,2 milijarde evrov letno, kar predstavlja 54-odstotno rast glede na dozdajšnje dogovore. Deutsche Bahn bo v program vložil 24,2 milijarde evrov.

Projekt je pohvalil tudi vodja mreže evropskih železnic Peter Westenberger in poudaril, da gre za pravi signal v času, ko nemškemu gospodarstvu grozi upočasnitev.

V sklopu projekta bodo obnovili 2.000 mostov. Viadukt Goeltzsch na fotografiji velja za največji most na svetu, zgrajen iz opek. Foto: EPA

Cilj projekta je podvojiti število strojevodij in potnikov do leta 2030. Deutsche Bahn trenutno zaposluje okoli 18.000 strojevodij, ob tem pa se spopada s pomanjkanjem celotnega železniškega osebja. Dnevno nemške železnice uporablja 12,8 milijona potnikov.

Težave z zamujanjem

Nemške železnice v zadnjih letih pestijo zamude in okvare. Na 33.000 kilometrih železniške proge je veliko izrabljenih tračnic in razpadajočih mostov. Deutsche Bahn ob tem prihode vlakov, ki imajo do šest minut zamude, opredeljuje kot "pravočasne". V prvi polovici letošnjega leta je imela kljub tej definiciji približno petina vlakov zamude.

"Zamenjali bomo zastarele objekte, zagotovili dostopnost, izboljšali vodenje gradnje in stanje železniških mostov," je druge cilje predstavil Scheuer. Skupno bodo obnovili 2.000 mostov.

The Local Germany poroča, da bodo v sklopu projekta obnovili tudi 30 let stari hitri železnici (ICE), zgrajeni na linijah Hanover-Würzburg in Mannheim-Stuttgart.