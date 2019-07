Carola Rackete. Foto: Reuters

Kapitanka je bila v hišnem priporu od sobote, ko je z ladjo s prebežniki na krovu brez dovoljenja vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa.

Sodišče je sporočilo, da kapitanka z vplutjem v pristanišče ni kršila zakona, saj je opravljala dolžnost varovanja življenj.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini se je na odločitev sodišča odzval z ogorčenjem in se zavzel za izgon 31-letne kapitanke iz države zaradi ogrožanja nacionalne varnosti.

Trk s policijskim čolnom

Racketejeva v noči na soboto ni upoštevala prepovedi italijanskih oblasti in je z ladjo po večdnevnem plutju brez cilja po Sredozemskem morju vplula v pristanišče na italijanskem otoku Lampedusa. Kot je pojasnila, je v pristanišče vplula, ker se je bala, da bodo prebežniki na ladji poskakali v morje. Pri tem je prišlo do trka med reševalno ladjo in čolnom mejne policije, ki ji je vplutje poskušala preprečiti.

Odvetnik Racketejeve Leonardo Marino je dejal, da pred trkom ni videla čolna mejne policije.

Kapitanki so italijanske oblasti očitale pomoč pri nezakonitem priseljevanju, kršitev italijanskega pomorskega prava ter upiranje državnim organom, ker ni upoštevala navodil vojaških ladij.