31-letno nemško kapitanko so oblasti prijele, potem ko je z ladjo kljub prepovedi vplula v pristanišče. Foto: Reuters

Čeprav so italijanske oblasti ladji, na kateri je 40 prebežnikov, prepovedale vplutje v pristanišče, je v petek pozno zvečer ladja vseeno vplula. Odločitev 31-letne nemške kapitanke, da brez dovoljenja vpluje v pristanišče, je prekinila več kot dva tedna trajajočo agonijo. Kapitanka je v četrtek pojasnila, da skušajo že dva tedna skleniti dogovor z več sogovorniki, Italijo, Nemčijo, Malto in Francijo ter tudi Evropsko komisijo, a brez uspeha. "Zelo jasno nam je, da nihče izmed teh akterjev nima interesa za iskanje rešitve, in tako smo bili mi tisti, ki smo morali ukrepati," je dejala Nemka.

Kot poroča BBC, ki se sklicuje na italijansko državno televizijo RAI, so jo oblasti prijele, ker se je uprla vojni ladji, ki ji ni dovolila vplutja v pristanišče. Sea Watch 3 je 12. junija v bližini libijske obale rešila 53 prebežnikov, italijanske oblasti so 13 med njimi iz zdravstvenih razlogov v preteklih dneh že prevzele v oskrbo.

Kot smo poročali v petek, so Nemčija, Francija, Luksemburg in Portugalska izrazile pripravljenost sprejeti prebežnike z ladje Sea Watch 3, so sporočili iz nevladne organizacije Sea Watch, kar je ob robu zasedanja skupine G20 v Osaki potrdil tudi italijanski premier Giuseppe Conte.

Kaj se bo zgodilo s prebežniki, še ni jasno. Po poročanju BBC-ja italijanski notranji minister Salvini zahteva jasnost "številk, časovnic in sredstev," preden bo prebežnikom dovolil zapustiti ladjo, so povedali iz krogov blizu ministra. Predtem je dejal, da se bodo lahko izkrcali le v primeru, če bodo potem odšli naravnost na Nizozemsko, kjer je registrirana ladja, ali v Nemčijo.

Kapitanki po navedbah italijanskih medijev grozi 15 let zapora in 50.000 evrov kazni, ladjo pa bi lahko zasegli.