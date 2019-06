Začasni voditelji SPD-ja Manuela Schwesig, Malu Dreyer in Thorsten Schäfer-Gümb. Foto: Reuters

"Imejte se lepo," je dejala v slovo prva ženska SPD-ja, ko je zapuščala sedež stranke v Berlinu. Na srečanju vodstva stranke že celo dopoldne razpravljajo o nadaljnjih korakih, potem ko je Nahlesova v nedeljo napovedala odstop z mesta vodje SPD-ja kot tudi vodje poslanske skupine. Vodenje le-te bo začasno prevzel Rolf Mützenich.

Med osrednjimi temami ostaja določitev morebitnega predčasnega kongresa stranke, na katerem bodo izbirali novega predsednika in ocenili svoje delo v veliki koaliciji s krščansko unijo CDU/CSU.

Do kongresa bodo vodenje SPD-ja začasno prevzeli ministrski predsednici dežel Mecklenburg-Predpomerjansko in Porenje-Pfalška Manuela Schwesig in Malu Dreyer ter vodja SPD-ja v deželi Hessen Thorsten Schäfer-Gümbel.

Andrea Nahles je napovedala odstop z vrha SPD-ja zaradi slabih izidov stranke na evropskih volitvah. Foto: Reuters

Za zdaj ni jasno, kdo bi lahko prevzel vodenje stranke, ki ji po javnomnenjskih raziskavah podpora vztrajno pada. Tako podkancler Olaf Scholz kot ministrski predsednik Spodnje Saške Stephan Weil sta zavrnila možnost kandidature.

Angela Merkel prepričana, da bo izpeljala mandat do konca

Nahlesova je napovedala odstop po le 13 mesecih na vrhu stranke zaradi slabih izidov stranke na evropskih volitvah. Socialdemokrati se že od parlamentarnih volitev pred dvema letoma borijo z upadanjem podpore, ponovna velika koalicija z unijo pa jim pri tem ni pomagala.

Zaradi notranjih težav socialdemokratov pa je vedno bolj ogrožen tudi obstoj črno-rdeče koalicije. Nemška kanclerka Angela Merkel je v nedeljo zagotovila, da si bo prizadevala, da bo izpeljala svoj mandat do konca. Ta se ji izteče leta 2021.

Tudi predsednica CDU-ja Annegret Kramp-Karrenbauer je zagotovila, da so v stranki pripravljeni nadaljevati delo koalicije, da pa ne morejo vplivati na odločitve SPD-ja. Glede na mednarodne izzive po njeni oceni "vladna kriza ali volilna kampanja ne bi bili produktivni za Nemčijo".

Nemška kanclerka je ponovila, da ni dobila vtisa o nestabilnosti vlade. Foto: Reuters

Predčasne volitve?

Večina drugih parlamentarnih strank – Zeleni, Alternativa za Nemčijo in Levica – je že izrazila podporo predčasnim volitvam. Teh bi se lahko najbolj veselili ravno Zeleni, ki po zadnjih anketah uživajo celo višjo podporo kot CDU/CSU. Liberalci (FDP) se medtem na možnost predčasnih volitev niso odzvali, a ocenjujejo, da je koalicija nestabilna.