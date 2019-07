Foto: Reuters

Nemško tožilstvo je odprlo preiskavo umora in poskusa umora proti 40-letnemu Eritrejcu, osumljenemu, da je v ponedeljek na glavni železniški postaji v Frankfurtu pod vlak potisnil žensko in njenega osemletnega sina. Vlak je dečka do smrti povozil, mami pa se je uspelo rešiti.

Predsednik zvezne policije Dieter Romann je na tiskovni konferenci povedal, da je osumljenec na železniški tir skušal potisniti še neko 78-letno žensko, preden je pobegnil. Za njim so se pognali očividci in policist v civilu, ki ga je nazadnje pred postajo aretiral.

Iz urada tožilstva so razkrili tudi več podrobnosti o osumljencu – gre za poročenega moškega, očeta treh otrok, ki živi v Švici od leta 2006, med napadom pa ni bil ne pod vplivom mamil ne alkohola. Osumljenec ni poznal žrtev, navaja Deutsche Welle.

Romann je dodal, da je Eritrejec v Švici takoj po prihodu leta 2006 zaprosil za azil, ki so mu ga odobrili leta 2008. Osumljenec je imel redno službo in je bil obravnavan kot "dobro integriran", a je v zadnjem času pritegnil pozornost švicarske policije z nizom nasilnih incidentov.

Na železniški postaji ljudje puščajo cvetje in sveče za pokojnim. Foto: Reuters

Tako je pred petimi dnevi grozil sosedi z nožem, zanj pa je bil izdan nalog za aretacijo. Romann meni, da bi bil to lahko razlog, zakaj je odpotoval v Nemčijo.

Medtem so švicarske oblasti sporočile, da je bil Eritrejec pripadnik pravoslavne skupnosti in je bil letos v psihiatrični oskrbi, zaradi zdravljenja pa je januarja tudi prenehal delati pri züriškem javnem potniškem prometu, kjer je bil zaspolen, in šel na boniško.

Med preiskavo ousmljenčevega stanovanja oblasti niso našle nobenih znakov radikalizacije ali ideološkega vzgiba za dejanje.

Motivi ostajajo neznani

Osumljenčevi motivi tako ostajajo povsem neznani. O napadu še ni spregovoril, DPA pa poroča, da je tožilstvo odredilo tudi psihiatrično obravnavo.

Švicarska policija je potrdila, da ima osumljenec stalno bivališče v Zürichu in da so v stiku z nemškimi oblastmi. Menijo tudi, da naj bi pred nekaj dnevi pripotoval v Frankfurt iz Basla.

Nemški notranji minister Horst Seehofer je medtem zaradi dogodka prekinil svoj dopust in se srečal s predstavniki varnostnih služb, da bi z njimi govoril o nizu nasilnih napadov v zadnjih tednih, vključno z napadi v Frankfurtu in Wächtersbachu, napadi na člane Levice in bombnimi grožnjami proti mošejam.

Nemčija v šoku

Nemčija je zaradi zadnjega napada v šoku, hkrati pa je ponovno vzplamtela politična razprava o priseljevanju in varnosti na železniških postajah. "Po tem grozljivem zločinu morajo storilca doleteti nagle in resne posledice," je dejal Philipp Amthor, predstavnik za notranjo politiko vladajočega CDU-ja. "Poleg kazenskih sankcij je treba načeti tudi pogovor o ukrepih za odvzem stalnega prebivališča. Odprt pa sem tudi za razpravo o boljših varnostnih ukrepih na naših železniških postajah."

Medtem je Alice Weidel, vodja skrajno desnega AfD-ja, v torek objavila več tvitov na temo dogodka, pri čemer je za smrt osemletnika okrivila "kulturo odprtih meja" po vsej Evropi. Seehofer je izpostavil, da priseljevanje ne deluje ter opozoril, da mora biti to "nadzorovano in omejeno", da pa tisti, ki potrebujejo zaščito, "to morajo dobiti, saj gre za dejanje humanosti, to pa v Nemčiji počnemo bolj kot v katerikoli evropski državi".