Erdogan in srbski član predsedstva BiH-a Milorad Dodik. Foto: EPA

Besedni spopadi in prerivanje so se začeli, ko je varnostno osebje zavrnilo varnostni pregled, je za Dnevni Avaz povedal direktor mejne policije BiH-a Zoran Galić. "Bili so agresivni, obnašali so se, kot da so v svoji državi. Niso spoštovali naših zakonov. Zaslužili so si, da bi jih zaprli," je še dodal.

Prerivanje desetih varnostnikov s policisti se je končalo, ko je turški predsednik izstopil iz letala, da bi pozdravil čakajoče tričlansko predsedstvo Bosne in Hercegovine, sporočila mejne policija povzema Deutsche Welle.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je prispel v Sarajevo na dvodnevni uradni obisk katerega namen je po pisanju Slovenske tiskovne agencije okrepiti tako gospodarski kot ideološki vpliv na Balkanu, ki mu Ankara pripisuje velik strateški pomen.

Zahteva po izročitvi gulenistov

Erdogan je na začetku obiska obiskal turški kontingent v okviru misije Eufor ter se sestal s predsedstvom BiH-a. Turški predsednik je na sestanku zahteval izročitev državljanov Turčije, ki živijo v BiH-u in so obtoženi povezav z gulenističnim gibanjem. Turške oblasti klerika Fethulaha Gülena in njegove podpornike obtožujejo načrtovanja poskusa državnega udara leta 2016.

Turški predsednik je po navedbah predsedstva predlagal tudi oživitev trojnega dialoga med Hrvaško, BiH-om in Srbijo, s katerim bi izboljšali razmere v regiji ter poglobili dobrososedsko sodelovanje, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. "Naša država si ne more privoščiti, da bi razvoj te regije opazovala od daleč," je Erdogan dejal turškim medijem pred odhodom iz Carigrada. Drugi dan obiska turškega predsednika bo v znamenju infrastrukturnih projektov.

Srečanje Erdogana v sarajevskem hotelu s predsednikom Stranke demokratske akcije (SDA) Bakirjem Izetbegovićem in podporniki. Foto: AP

Erdogan s Pahorjem o migracijah

Z Erdoganom se je v Sarajevu na bilateralnem srečanju sestal slovenski predsednik Borut Pahor, osrednja tema pogovora pa je bila vnovično povečanje nezakonitih migracij po t. i. balkanski poti.

Kot so sporočili iz urada predsednika, je Pahor turškega sogovornika obvestil o porastu števila nezakonitih prehodov na slovensko-hrvaški meji, Erdogan pa Pahorja o turških načrtih glede štirih milijonov beguncev, za katere skrbi Ankara, Evropska unija pa po njegovih besedah ne izpolnjuje pogodbenih finančnih obveznosti v celoti.

Oba predsednika sta tudi izrazila zaskrbljenost zaradi morebitnega varnostnega poslabšanja na Bližnjem vzhodu in upanje v diplomatsko rešitev vprašanja iranskega spoštovanja jedrskega dogovora.

Govorila sta tudi o dvostranskih odnosih med Slovenijo in Turčijo ter soglašala, da je še veliko priložnosti za nadaljevanje, poglabljanje in razvijanje tako političnega dialoga kot gospodarskega sodelovanja, tako z investicijami turških vlagateljev v Sloveniji kot slovenskimi v Turčiji.

Pahor se je delovne večerje v Sarajevu udeležil v okviru okrepljenega dialoga z voditelji držav Zahodnega Balkana, zlasti z BiH v času po evropskih volitvah, ko bo z imenovanjem nove Evropske komisije začrtana morebitna strategija širitve EU v naslednjih petih letih. Foto: UPRS (urad predsednika Republike Slovenija)

Kosovo in Albanija nista poslala predstavnikov

Pahor se je z Erdoganom sestal pred delovno večerjo v okviru vrha Procesa sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP) v Sarajevu.

Slovenski predsednik se je po navedbah njegovega urada za udeležbo na vrhu SEECP odločil zaradi okrepljenega dialoga z vsemi voditelji držav Zahodnega Balkana in kot izraz podpore Bosni in Hercegovini.

Bosna in Hercegovina s srečanjem več voditeljev iz regije končuje predsedovanje Procesu sodelovanja v Jugovzhodni Evropi (SEECP). A na dvodnevnem vrhu bo le nekaj voditeljev držav v regiji, Kosovo in Albanija pa nanj sploh nista poslala predstavnikov.