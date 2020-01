Živalski vrt v Krefeldu sicer letno obišče okrog 400.000 obiskovalcev. Prizotišče z območja, kjer so živele opice, pa je pogorelo do tal. Foto: Reuters

Okoli dva tisoč kvadratnih metrov ograjenega območja v živalskem vrtu Krefeld v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija je bilo domovanje redke vrste bornejskega orangutana, šimpanzov, marmozetk in tudi drugih živali.

Tamkajšnji mediji so poročali, da naj bi požar izbruhnil zaradi novoletnega ognjemeta oziroma, kot poroča portal DW, naj bi dodatna preiskava pokazala, da so bili za požar krivi leteči lampijoni.

"Uresničili so se naši najhujši strahovi. V bivališču za opice ni preživela nobena žival," je zgodaj zjutraj sporočilo vodstvo živalskega vrta. Bivališče za opice, zgrajeno leta 1975 v slogu rastlinjaka, je zgorelo do tal. Primer preiskuje policija, živalski vrt, katerega uslužbenci so v šoku, pa je danes zaprt.

Zaposleni v živalskem vrtu so se v spomin na umrle živali poklonili tako, da so izpostavili njihove fotografije, pred katere obiskovalci prižigajo žalne sveče. Foto: Reuters

Gorile v sosednji ogradi nepoškodovane

Gasilcem je sicer uspelo pogasiti požar in preprečiti njegovo širjenje na druge dele živalskega vrta. Sosednji ogradi z gorilami, kjer živi sedemčlanska družina goril, je tako požar prizanesel.

Nemško združenje za zaščito živali je po tragediji pozvalo k prepovedi ognjemetov v bližini živalskih vrtov, kmetij in psarn. Po oceni združenja je požar "grozljiv dokaz dramatičnih posledic za živali, ki jih lahko imajo tovrstna nenadzorovana praznovanja".

Miniaturni papirnati kitajski lampijoni so sicer v nemški zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija prepovedani od leta 2009, ko so zanetili več požarov.

Nemčija je največja uvoznica pirotehnike v EU-ju. Pirotehnični entuziasti vsako leto za novo leto prižgejo več sto tisoč ognjemetov po vsej državi.