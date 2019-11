Aleksander Lukašenko državo vodi od leta 1994. Foto: Reuters

65-letni predsednik, ki to nekdanjo sovjetsko republiko s trdo roko vodi že več kot četrt stoletja, je pred volitvami zatrdil, da je dal opozicijskim kandidatom več manevrskega prostora, izpustil je tudi nekaj političnih zapornikov. A tudi to opoziciji ni pomagalo, saj v parlamentu ne bo imela niti enega predstavnika. Predtem se je na volitvah leta 2016 v parlament prvič v 20 letih uspelo prebiti dvema opozicijskima politika, a letos nihče izmed njiju ni smel več kandidirati. Volilna udeležba je bila 77-odstotna.

Pred sedežem volilne komisije se je zbralo okoli 300 protestnikov, ki so opozarjali, da so volitve farsa. "Izidi so bili znani vnaprej, saj so oblasti same izbrale prave kandidate. Sprememba oblasti v Belorusiji prek volitev ni mogoča," je dejal vodja opozicije Nikolaj Statkevič.

Volitve na Lukašenkov rojstni dan

Lukašenko je ob oddaji glasu napovedal, da se bo prihodnje leto 30. avgusta na predsedniških volitvah potegoval za nov mandat, in dodal: "Belorusi se lahko takrat odločijo, da me ne želijo več gledati. Večkrat sem že povedal, da se ne bom z vso silo oklepal tega stolčka - verjemite mi, ni najbolj udoben." Volitve bodo potekale prav na dan, ko bo praznoval rojstni dan.

Tudi tuji opazovalci so dejali, da se teh volitev ne more primerjati s svobodnimi demokratičnimi volitvami, ampak jih je treba opazovati v kontekstu političnega sistema v državi. "Volitve v nekdanji sovjetski republiki niso niti svobodne niti pravične," je cenil politični strokovnjak Artjom Schrajbman. Opozicija praktično nima niti možnosti, da bi opozorila nase, je dodal.

Opazovalci opozarjajo, da volitve niso bile svobodne in poštene. Foto: Reuters

Opozicija brez političnih voditeljev

Ena od glavnih težav opozicije je, da je ta precej razdeljena in tako demokratično gibanje nima niti enega skupnega kandidata, pa je dejala beloruska aktivistka Elena Kuršeuskaja, ki živi v Budimpešti. Po njeni oceni imajo večjo težo pri oblikovanju mnenja državljanov blogerji in vidnejše osebnosti civilnih gibanj, ki delujejo predvsem preko spleta in iz tujine.

Na spletu so se že pred dnevi pojavljala poročila o uporabi nasilja na predčasnih volitvah, katerih so se udeležili predvsem študentje, javni uslužbenci, policisti in vojaki. Na volitvah transparentnost ni zagotovljena in tako se je na preteklih volitvah že zgodilo, da so lahko osebe zaradi pomanjkljive identifikacije lahko večkrat oddale svoj glas.

Opazovalci menijo, da je tudi člane opozicije na glasovnicah izbral kar Lukašenko, saj so bili med njimi predvsem neznani obrazi, pred volitvami pa o njih sploh niso poročali. Osrednje predvolilne teme so bile sicer gospodarske razmere, pokojnine in politika glede drog. V državi že skoraj 20 let niso odobrili nove stranke.

V Belorusiji živi 6,9 milijona ljudi.