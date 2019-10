Madžarski premier podpira turško ofenzivo zoper Kurde v Siriji. Foto: Reuters

Orban je v pogovoru za madžarsko komercialno televizijo HirTV ocenil, da se bo morala Ankara v v prihodnjih tednih odločiti, ali bo 3,6 milijona sirskih prebežnikov vrnila v Sirijo ali napotila proti Evropi.

"Če se Turčija odloči za slednje, bodo v velikih množicah prišli na južno mejo Madžarske. Če nato Turčija izpusti še nadaljnjih več sto tisoč, bomo morali uporabiti silo za zaščito meje in tega si ne želim za nikogar," je po poročanju portala Euronews dejal madžarski premier.

EU bi po njegovem mnenju morala zagotoviti finančno pomoč Turčiji, s katero bi lahko obnovila mesta v Siriji, kamor bi poslali sirske begunce, ki so zdaj v Turčiji. Dodal je še, da je zaradi lege na balkanski poti Madžarska v drugačnem položaju kot druge članice EU-ja, ki so "varne, ker jih mi ščitimo".

Turška ofenziva zoper Kurde v "madžarskem nacionalnem interesu"

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je po številnih kritikah evropskih držav dan po začetku ofenzive na severu Sirije Evropski uniji zagrozil, da bo več milijonov sirskih beguncev poslal v Evropo. EU je Erdogana obtožila izsiljevanja.

Turčija trdi, da je namen ofenzive vzpostaviti varno območje vzdolž sirsko-turške meje, kamor bi namestila najmanj dva milijona od 3,6 milijona sirskih beguncev, ki so zdaj v Turčiji. Na omenjenem območju sicer bivajo sirski Kurdi - zaradi turške ofenzive je svoje domove zapustilo že 300.000 Kurdov, več deset civilistov je bilo ubitih.

EU je obsodil turško ofenzivo in pozval k njeni ustavitvi, ker resno spodkopava stabilnost in varnost v celotni regiji ter vodi v še več trpljenja civilistov in nadaljnje selitve ter resno ovira dostop do humanitarne pomoči.

V nasprotju s stališčem EU-ja Madžarska turško ofenzivo na severu Sirije podpira. Madžarski zunanji minister Peter Szijjarto je na srečanju s turškim kolegom Mevlütom Cavusoglujem izpostavil, da Madžarsko pri podpiranju ofenzive vodi "madžarski nacionalni interes", torej preprečitev prihoda sirskih beguncev na madžarsko mejo.

Szijjarto je v soboto še dejal, da bo Madžarska "z veseljem sodelovala s Turčijo" pri premestitvi sirskih družin v varno območje na severu Sirije, če ga bo tam vzpostavila.

Madžarsko mejo že varuje ograja

Orban je med vrhuncem zadnje begunske krize leta 2015 na meji s Srbijo postavil železno ograjo ter uvedel strogo protibegunsko zakonodajo. Iz tranzitnega območja med državama, kamor so madžarske sprejemale prebežnike, so poročali tudi o hudih kršitvah človekovih pravic, denimo o odrekanju hrane prosilcem za azil, s čimer so jih silili k umiku prošnje.