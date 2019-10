Hrvaška policija je prejšnji teden ovadila sedem osumljencev večkratnega skupinskega posilstva, a jih je sodišče izpustilo na prostost in jim prisodilo le previdnostne ukrepe, kot je prepoved približevanja. Foto: EPA

Sodni svet županijskega sodišča v Zadru je določil pripor brez možnosti pritožbe za štiri 19-letnike in 20-letnika, ki so osumljeni skupinskega posilstva in drugih spolnih zlorab ter povzročitve hudih poškodb, poroča Jutarnji list.

Sodišče je vsem sedmim osumljencem pretekli konec tedna sicer dovolilo, da se branijo s prostosti. Tožilstvo se je takrat pritožilo, da mladeniči niso končali za rešetkami, temveč so bili deležni le previdnostnih ukrepov, kot so prepoved približevanja žrtvi, prepoved komuniciranja z žrtvijo in dvakrat mesečno javljanje na policijski postaji, poroča hrvaška radiotelevizija HRT.

Osumljenci so se po razsodbi hkrati pritožili nad previdnostnimi ukrepi, vključno s prepovedjo približevanja.

V današnjih poznih popoldanskih urah so znova prijeli peterico, ki bo priprta zaradi nevarnosti uničevanja dokazov, vplivanja na priče in ponovitve kaznivega dejanja, je poročal hrvaški radio.

Pred sodiščem se je zbralo več družinskih članov osumljencev – šlo naj bi za sinove vplivnih staršev –, ki so se spustili v besedni spopad z novinarji in trdili, da so osumljenci nedolžni.

Izsiljevanje dekleta z videoposnetki posilstev

Hrvaška policija je konec prejšnjega tedna kazensko ovadila sedem fantov, ker so od avgusta lani do letošnjega poletja večkrat skupinsko posilili dekle. Prvič so jo posilili, ko je dekle imelo 15 let. Posilstva so posiljevalci posneli z mobilnim telefonom, posnetke pa uporabili, da so dekle izsiljevali za nadaljnje spolne odnose. V letu dni so dekle posilili najmanj šestkrat.

Preiskovalni sodnik v Zadru je po kazenski ovadbi osumljence izpustil na prostost, čeprav so osumljenci in dekle iz istega kraja v bližini Zadra.

Preiskovalni sodnik je medtem odšel na bolniški dopust. Dobil je tudi policijsko zaščito zaradi groženj, ki jih je prejel, ko je dovolil, da se osumljenci lahko branijo s prostosti.

Shodi in protesti v podporo žrtvam nasilja

Večkratno skupinsko posilstvo in obravnava primera na sodišču sta sprožila ogorčenje v hrvaški javnosti. Za petek so na Hrvaškem napovedani novi protesti proti nedelujočemu pravosodju. Za soboto so v več krajih po Hrvaški napovedani shodi "Pravica za dekleta" v podporo žrtvam spolnega nasilja.