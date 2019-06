Minister za notranje zadeve Horst Seehofer zagotavlja, da kljub priznanju osumljenca preiskava še ni končana. Foto: EPA

Po ministrovih besedah je 45-letni Stephan E. izjavil, da je deloval sam, minister pa je še zagotovil, da preiskava tega "političnega umora" še ni končana. Napovedal je, da iščejo še morebitne osumljenčeve pomagače, čeprav ta trdi, da jih ni imel, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah poslancev in poslank, ki so se udeležili seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve za zaprtimi vrati, nemški zvezni tožilec Peter Frank ni podal podrobnosti o nagibu osumljenca za umor. Je pa pojasnil, da je njegov urad še vedno pristojen za preiskavo. To po navedbah nemške tiskovne agencije DPA pomeni, da gre za politični nagib.

Leta 1993 z eksplozivom nad domove tujcev

Stephan Ernst, kot ga je identificirala AFP, je bil že leta 1993 obsojen napada z eksplozivom na domove tujcev, je še povedal notranji minister.

Tožilstvo je sicer sredi meseca potrdilo, da je umor vodje mestne uprave v nemškem Kasslu verjetno povezan s skrajno desnico. Osumljenec naj bi bil po poročanju nemških medijev povezan s skrajnodesničarsko teroristično celico Nacionalsocialistično podzemlje (NSU). Povod za umor pa naj bi bila jeza zaradi povečanega števila prebežnikov v Nemčiji.

65-letnega Lübckeja so našli mrtvega v začetku junija na terasi njegovega doma v kraju Wolfhagen blizu Kassla v nemški zvezni deželi Hessen. Z ročno pištolo je bil od blizu ustreljen v glavo. Hessenski tožilec Horst Streiff je takrat pojasnil, da ni dokazov, ki bi kazali na samomor tega člana Krščansko-demokratske unije (CDU) nemške kanclerke Angele Merkel.