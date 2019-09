Električna kolesa so vse bolj priljubljena. Foto: AP

Odgovorni za prometno ureditev v tej pokrajini, v kateri živi deset milijonov ljudi, želijo projekt začeti februarja leta 2020. Valerie Pecresse, predsednica agencije za mobilnost v regiji, je dejala, da bi ta subvencija pokrila do polovico cene električnega kolesa in da bi bili do nje upravičeni prav vsi prebivalci ne glede na njihov gmotni položaj. "Prepričana sem, da je 500 evrov subvencije dovolj velika motivacija za nakup," je dejala. Upa, da bo njen predlog pri oblasteh padel na plodna tla.

"Želim, da bi imeli vsi ljudje enak dostop do električne mobilnosti in okolju prijaznejšega načina prevoza. Posebej bi to olajšalo mobilnost v hribovitih manjših in srednje velikih mestih," je dodala. V regiji želijo na ta način do leta 2021 potrojiti uporabo električnih koles. Trenutno kolesarjenje prispeva le dva odstotka k dnevnemu prometu.

Le dva odstotkov ljudi dnevno kolesari

Projekt Veligo želijo splaviti februarja prihodnje leto, od septembra pa bodo električna kolesa prebivalcem na voljo tudi za dolgoročni najem, kar pomeni za največ šest mesecev. Mesečna najemnima bo 40 evrov na mesec, polovico tega zneska bo lahko pokril delodajalec, piše Deutsche Welle. V ta namen bo regija za začetek kupila 10.000 električnih koles, v bližnji prihodnosti pa si želijo to številko podvojiti, kar pomeni, da bo to največji sistem izposoje električnih koles na svetu.

Samo mesto Pariz že pozna podoben sistem, imenovan Velib, subvencije za električna kolesa pa se v želji za zmanjšanje prometa in onesnaženosti ter zdrav življenjski slog širijo tudi drugod. Švedska, Norveška in Portugalska so države, ki prednjačijo pri zagotavljanju infrastrukture za električna kolesa in subvencijah za njihov nakup.

Električno kolo doseže hitrost 25 kilometrov na uro, z enim polnjenjem pa lahko premaga razdaljo 75 kilometrov.