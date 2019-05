Pariz prepoveduje kajenje v nekaterih mestnih parkih

Dnevno kadi četrtina Francozov

Pariz - MMC RTV SLO, STA

V Franciji je kajenje odslej prepovedano na desetih odstotkih zelenih površin. Foto: EPA

Pariške mestne oblasti so ob svetovnem dnevu brez tobaka uvedle prepoved kajenja v 52 parkih in javnih vrtovih. Ukrep je namenjen "zmanjšanju števila kadilcev v parkih in cigaretnih ogorkov na tleh". Kazen za kršilce znaša 38 evrov.