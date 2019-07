Ščurki so odporni proti številnim insekticidom in lahko živijo dlje časa brez hrane, razmnožujejo pa se zelo hitro. Foto: AP

"Večerni sprehodi so v vročih poletnih dneh priljubljeni med številnimi prebivalci Osijeka, še posebej zdaj, ko ni več komarjev. Vendar pa, če komarji ne uničijo želje po sprehodu, bodo to storili ščurki, ki jih je, kot pravijo prebivalci, ogromno, in to v vseh delih mesta, še posebej v središču," je poročal Glas Slavonije.

Domačini poročajo o pravi invaziji ščurkov. "V nekem trenutku so se tla zdela črna," je dejal domačin. Ščurki se izjemno radi zadržujejo v bližini barov, restavracij s hitro hrano in pekarn, še posebej veliko pa jih je na ulicah zvečer. "Niti nisem vedela, na kaj sem stopila, ko sem pogledala, pa sem se zgrozila! Po celotnem delu ob zgradbi na trgu je mrgolelo ščurkov, zato sem dobesedno pobegnila," je za hrvaški medij povedala Osiječanka.

Nova vrsta ščurkov

Hrvaški strokovnjaki pravijo, da je Osijek zasedla nova vrsta ščurkov. Namesto majhnih rumenih nemških so zadnja leta mesto preplavili črni ameriški ščurki.

V osiješkem podjetju za dezinfekcijo, dezinsekcijo in deratizacijo pravijo, da bi bilo ščurkov manj, če bi vsi temeljito počistili smeti. Poleg tega so zaradi izseljevanja številni prostori zapuščeni, kar je idealno za razmnoževanje ščurkov.

Izjemno odporna živalska vrsta

Kot poroča Glas Slavonije, so ščurki vzrok številnih alergij, pri otrocih lahko sprožijo tudi astmo. Še posebej ugodni zanje pa so nečistoča in ostanki hrane, najpogosteje se zadržujejo v prostorih kuhinje, kopalnice, skladišč in v kletnih prostorih. Odporni so proti insekticidom, brez hrane lahko zdržijo dalj časa, prav tako pa se izjemno hitro razmnožujejo.