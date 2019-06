Na ponesrečeni ladji je bilo 33 turistov iz Južne Koreje in dva Madžara, člana posadke. Foto: Reuters

"Najdeno truplo, kot kaže je Južni Korejec, smo našli 100 kilometrov stran," je sporočil južnokorejski ataše v Budimpešti Shun Keun Song. Tiskovni predstavnik madžarske policije Kristof Gal je pripomnil, da trupla še niso identificirali in da ne morejo z gotovostjo potrditi, da je pogrešani turist s plovila Morska deklica.

V reševalni akciji, v kateri sodelujejo tako madžarski kot južnokorejski potapljači, bodo poskusili s potopljene ladje potegniti trupla ponesrečencev, madžarski reševalci pa se nagibajo k temu, da bi razbitine ladje dvignili na površje. Zaradi močnih tokov reke, ki so posledica neviht, jim to do zdaj še ni uspelo.

Južnokorejski potapljači so tako v ponedeljek opravili testni potop, pri katerem so si le ogledali stanje pod vodo. Ko so madžarski potapljači odkrili truplo, so ga južnokorejski kolegi potegnili na kopno. Več ni znanega.

Reševanje ponesrečencev je skupna akcija madžarskih in južnokorejskih potapljačev. Foto: Reuters

28 ljudi še vedno pogrešanih

Ker je manjša ladjica Morska deklica ob trku z večjo ladjo Viking potonila, se reševalci bojijo, da so trupla ponesrečencev ujeta pod palubo. Tisti, ki so se rešili, so bili med nesrečo na krovu ladje in so skočili v vodo.

V nesreči, ki se je zgodila v sredo zvečer, je bilo mrtvih sedem ljudi, sedem se jih je rešilo, 21 pa je še vedno pogrešanih.

Janos Hajdu iz madžarske protiteroristične enote je dejal, da bodo ladjo dvignili, ko bo voda dovolj mirna, da bodo lahko pod most namestili večji dvižni žerjav.

Kapitana večje ladje Viking so pridržali in v soboto prepeljali pred sodišče. Grozi mu kazenska preiskava. Kapitan krivdo zanika.