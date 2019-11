Slika je simbolična. Foto: EPA

Ladja Queen Hind se je prevrnila kmalu po izplutju iz pristanišča Midia blizu južnovzhodnega mesta Constanta v nedeljo dopoldne. Ladja je po pisanju romunskih medijev v Midio priplula 23. novembra iz libijske prestolnice Tripoli.

V reševanju ovc sodelujejo policisti, gasilci in romunska obalna straža. Kot poroča BBC, so rešili 32 ovc, več deset pa jih je že poginilo. Ponoči so akcijo prekinili in jo nadaljevali danes zjutraj.

"Rešili smo manjše število ovc, ki so plavale v morju," je dejala tiskovna predstavnica civilne zaščite v Constanti Ana-Maria Stoica. Enega od članov posadke so odpeljali v bolnišnico zaradi podhladitve.

Kot poroča BBC, za zdaj še ni znano, zakaj se je ladja prevrnila. Preiskavo bodo začeli po koncu reševalne operacije ovc.

Več organizacij za pravice živali je oblasti pozvalo k takojšnji preiskavi vzroka prevrnitve. "Naša organizacija je pretresena zaradi te katastrofe," je dejala predsednica organizacija Acebop Mary Pana. "Če ne moremo zaščititi živali med dolgim prevozom, potem bi morali te prevoze prepovedati."

Do nesreče ladje, na kateri so bile živali, je na obali Črnega morja prišlo tudi leta 2017. Blizu turške obale sta trčili tovorna ladja, ki je plula pod zastavo Toga, in ruska vojaška vohunska ladja, ki je potonila.