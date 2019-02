Poljski premier Morawiecki je popolnoma odpovedal poljsko udeležbo Poljakov na vrhu. Foto: Reuters

"Potekali bodo dvostranski pogovori med posameznimi državami, ne bo pa vrha višegrajske četverice z Izraelom," je povedal Babiš. V Izrael bosta poleg Babiša odpotovala še madžarski premier Viktor Orban in slovaški premier Peter Pellegrini.

Poljski premier Mateusz Morawiecki je zaradi izjav izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja o holokavstu že v nedeljo odpovedal udeležbo na vrhu.

Netanjahu je med udeležbo na nedavni bližnjevzhodni konferenci na Poljskem pod pokroviteljstvom ZDA dejal, da so "Poljaki sodelovali z Nemci" pri holokavstu.

Pozneje je njegov urad objavil pojasnilo, da Netanjahu ni mislil na splošno na poljski narod ali vse Poljake, izraelski časopis Jerusalem Post pa je objavil popravljeno različico izjave.

Morawieckega bi po odpovedi moral nadomeščati zunanji minister Jacek Czaputowicz, a je poljski premier po izjavah novega izraelskega zunanjega ministra Izraela Kaca popolnoma odpovedal poljsko udeležbo.

Novi izraelski zunanji minister je namreč za izraelsko televizijo i24 dejal, da "je veliko Poljakov sodelovalo z nacisti in – kot je dejal Jicak Šamir, čigar oče je bil ubit – Poljaki sesajo antisemitizem z materinim mlekom". Morawiecki je izjave označil za rasistične in nesprejemljive ter popolnoma odpovedal poljsko udeležbo v Jeruzalemu.

Izraelsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da bodo preostali trije premierji prišli na pogovore. "Srečanja ne bomo imenovali višegrajski vrh, ker to predpostavlja prisotnost vseh štirih držav. Gre za vrh s članicami Višegrajske skupine," je po razvoju dogodkov sporočil tiskovni predstavnik izraelske vlade.

Poljska zakonodaja zaostrila odnose

Odnosi med Izraelom in Poljsko so se lani precej zaostrili zaradi poljskega zakona, ki kriminalizira obtoževanje poljskega naroda ali države za sodelovanje v holokavstu. Izrael je zakonu nasprotoval, češ da so Poljska in Poljaki sodelovali pri iztrebljanju Judov, čeprav so se številni Poljaki tudi bojevali proti nacistom. Po kritikah Izraela in drugih držav je Poljska odpravila določila, ki so predvidevala zaporno kazen, kar je pomirilo strasti.

Na današnjem ozemlju Poljske je v času druge svetovne vojne stalo več nacističnih koncentracijskih taborišč. V času nacistične okupacije je bilo ubitih šest milijonov Poljakov, od tega trije milijoni Judov.